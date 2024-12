Dalla neve alla goccia fredda: come cambia il meteo fino a Capodanno

Ascolta ora 00:00 00:00

È un periodo natalizio "old style" come non si viveva da tempo soprattutto al Centro-Sud che da oltre 24 ore è interessato da un vortice ciclonico con aria di origine polare che sta regalando nevicate a bassissima quota, Sicilia compresa. Un "bianco Natale" visto che il meteo non migliorerà almeno fino al 26 dicembre ma poi non si vede nessuna alta pressione duratura ma è probabile una nuova ondata di maltempo grazie all'arrivo di una goccia fredda dall'Europa dell'Est che potrebbe tenerci compagnia fino a Capodanno.

Di cosa si tratta

Con questo termine, ormai molto utilizzato dagli esperti, si indica un blocco di aria fredda che si stacca, letteralmente, da una perturbazione o vortice ciclonico più ampio isolandosi: è in questo modo che si originano le gocce fredde. Nel caso specifico, nei prossimi giorni sull'Europa settentrionale continueranno a scorrere correnti gelide mentre in quella meridionale il clima sarà più mite. Ad esempio, lo scorso autunno abbiamo avuto numerose gocce fredde a spasso per il Mediterraneo con fenomeni intensi ma localizzati ad aree ristrette. Nei prossimi giorni un nucleo freddo, sospinto da correnti instabili, dovrebbe giungere nel nostro Paese provocando un nuovo peggioramento del tempo.

Le zone più a rischio

" Proprio tra il 27 e il 29 Dicembre una goccia fredda potrebbe puntare l'Italia, dando il via ad una fase molto fredda e perturbata. Al momento, le regioni più coinvolte paiono essere quelle del Centro-Sud dove sono attese piogge battenti e nevicate fino a bassissima quota, in particolare sui settori del versante adriatico", ha spiegato Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Anche in questa fase il Nord Italia dovrebbe essere saltato, i cieli saranno sereni ma sulle zone pianeggianti potrà fare la sua comparsa la nebbia e il clima mantenersi freddo anche in pieno giorno.

L'evoluzione successiva

Pur con ancora alcuni margini di incertezza circa la sua traiettoria, la goccia fredda in arrivo dalla Russia potrebbe avere straschici fino al primo giorno del nuovo anno ma saranno necessari nuovi aggiornamenti per capire se interesserà anche altre regioni e quale sarà la sua reale durata.

In ogni caso, sembra continuare la fase fredda e pienamente invernale nel nostro Centro-Sud con altre occasioni per piogge, temporali, locali grandinate e neve a bassa quota come non se ne vedeva da tempo. Se confermata, infatti, la nuova fase di maltempo prolungherebbe una fase instabile e a tratti perturbata iniziata domenica 22 dicembre.