Non abituatevi al bel tempo. C'è la data: quando torna la pioggia

Le immagini sempre aggiornate del satellite mostrano una vasta area anticiclonica dominare sul Mediterraneo con le perturbazioni costrette a scorrere molto più a Nord o a rimanere in pieno Atlantico. Questo "blocco atmosferico", però, ha i giorni contati visto che molto presto il maltempo tornerà protagonista sull'Italia a suon di nubi, pioggia e neve in montagna.

La durata dell'alta pressione

Il fine settimana, però, è salvo: chi vorrà organizzare gite fuori porta e stare all'aria aperta potrà farlo senza particolari problemi sul fronte atmosferico visti i cieli sereni e le temperature molto miti soprattutto in collina, montagna e sulle zone costiere. Escludiamo, però, le zone pianeggianti delle pianure settentrionali a causa di dense foschie e banchi di nebbia che limiteranno la visibilità.

La data del cambiamento

Nessuna novità fino a lunedì 15 dicembre quando poi, però, inizieranno a cambiare le carte in tavola. " Osservando il quadro generale europeo emerge chiaramente una tendenza interessante: nei giorni successivi il flusso perturbato atlantico è destinato a scendere di latitudine. Questo spostamento porterà nuove e intense perturbazioni che colpiranno inizialmente Regno Unito, Francia e Penisola Iberica, per poi estendersi progressivamente verso il Mediterraneo", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Il ritorno della pioggia

Ecco che da martedì 16 dicembre " potrebbe formarsi un ciclone proprio sui nostri mari, una vasta area di bassa pressione in grado di innescare piogge battenti e temporali in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori", aggiungono gli esperti. È ancora presto, però, per definire nel dettaglio le aree che saranno più colpite perché molto spesso la traiettoria di questi vortici si comprende appieno soltanto uno o due giorni prima.

Sarà assente, però, un elemento saliente di questo periodo dell'anno: il freddo, quello vero. Infatti, un clima atlantico è sempre più mite e umido e molto più vicino alla stagione autunnale rispetto a quella invernale che entra di diritto con il mese corrente.

Un meteo instabile e capriccioso, però. potrebbe farci compagnia fino alle porte di Natale ma, anche in questo caso, bisognerà attendere i prossimi giorni per stilare una previsione attendibile per le imminenti festività.