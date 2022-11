La Novembrata non durerà: freddo e neve nel week-end, ecco dove

L'alta pressione è tornata ben salda sul Mediterraneo e sull'Italia dove ha preso il via una Novembrata con temperature massime che potranno addirittura toccare i 27°C sulle Isole Maggiori tra oggi e venerdì. Rispetto al recente passato, però, a parte l'exploit delle prossime ore sembra che nel fine settimana possa arrivare aria fredda da est che ci farebbe piombare in condizioni quasi invernali.

Cosa accadrà nel week-end

È il "colpo di scena" proposto quest'oggi dai modelli matematici che propendono per un ingresso correnti fredde dall'Europa nord-orientale provocando piogge, acquazzoni e nevicate anche a mille metri di quota sui rilievi del Nord-Est e qualche centinaio di metri più in alto sull'Appennino centro-meridionale. La "goccia fredda", come viene chiamata in gergo. andrebbe così a porre fine alla Novembrata fuori stagione facendo crollare le temperature anche di 8-10 °C rispetto ai valori che si registreranno tra oggi e venerdì.

La giornata peggiore dovrebbe essere sabato con il maltempo in azione nelle aree indicate seguito da una domenica migliore con qualche nevicata ancora possibile sull'arco alpino, piogge sul Nord-Ovest e maggiori schiarite sulle altre regioni ma con un clima non più caldo ma da considerare quasi invernale.

Temperature quasi invernali

Infatti, oltre ai venti da nord che faranno percepinre una senzazione di freddo ancora maggiore (effetto wind-chill), le minime toccheranno i 4-5°C sul molte città del Nord, intorno agli 8-11°C al Centro e qualche punta superiore al Sud e sulla Sicilia. Di giorno, invece, diremo addio al caldo fuori stagione con valori ovunque sotto i 20 gradi. In ogni caso, però, serviranno ulteriori conferme nelle prossime ore per stabilre con esattezza l'entità del freddo e se il cambiamento potrebbe essere duraturo o soltanto una breve parentesi come quella avvenuta nei giorni scorsi.

La Novembrata in atto

Intanto, però, siamo interessati dall'alta pressione africana che sta regalando giornate stabili e soleggiate anche se non per tutti: quest'oggi, infatti, molte nubi tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria con deboli piogge non escluse mentre, tra mercoledì e giovedì, gli esperti de IlMeteo.it spiegano che una debole perturbazione interesserà soprattutto il Centro-Nord con il passaggio di alcune piogge da ovest verso est. Non cambierà nulla per Sud e Sicilia fino all'arrivo del maltempo freddo previsto per sabato e domenica. È ancora prematuro sbilanciarsi per una previsione a medio-termine: un'area instabile potrebbe interessare le estreme regioni meridionali e, successivamente, una perturbazione da Nord potrebbe colpire il settentrione ma con modalità che andranno verificate nei prossimi giorni.