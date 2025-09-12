Occhio ai temporali: ecco dove scoppieranno nel week-end

Nonostante un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto agli ultimi giorni di maltempo, l'alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo non riuscirà a impedire l'ingresso di correnti fresche e instabili che rinnoveranno nubi e temporali anche nel corso del fine settimana.

Cosa accadrà sabato

Gli esperti spiegano che nella giornata di sabato 13 settembre il veloce transito di una perturbazione al Nord collegata a una profonda area ciclonica centrata sul Regno Unito sarà responsabile di nubi e fenomeni sin dal mattino sull'angolo occidentale, quindi Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria in estensione successiva anche alla Lombardia e via via sul Nord-Est entro la sera. Si tratterà per lo più di fenomeni irregolari e non organizzati, soprattutto imprevedibili. Ciò significa che non tutta la giornata sarà compromessa, anzi: sole e ampie schiarite non mancheranno ma sarà bene portare con sé impermeabile e ombrello. Nulla da segnalare al Centro-Sud dove si vivrà una bella giornata soleggiata tardo estiva.

Cosa accadrà domenica

" Il rapido fronte instabile scivolerà lungo il distretto adriatico del Centro. Qui registreremo infatti una maggiore presenza di nubi che solo localmente potranno dar luogo a delle isolate precipitazioni: occhio, in particolare, a Marche, Abruzzo e Molise", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Meteo nettamente migliore al Nord dove non avremo più i temporali del giorno prima e continuerà a essere stabile anche al Sud e sulla Sicilia, l'ideale per stare all'aria aperta e continuare a recarsi nelle località marine ma ovviamente anche in quelle di montagna.

Le temperature aumentano

Complice il graduale ritorno dell'anticiclone, le temperature massime torneranno ad aumentare da domenica " quando avremo un contesto termico davvero molto gradevole e a tratti anche caldo al Sud e nelle aree più interne del Centro" . Nel dettaglio, valori fino a 30°C potranno essere raggiunti su Puglia, Calabria e Sicilia soprattutto sulle zone più lontane dal mare che saranno mitigate dalle brezze marine.

La tendenza successiva