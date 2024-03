Oltre un metro di neve in due giorni: cosa succede al meteo

Tanta, tantissima neve da far scongiurare il rischio estivo della siccità, rimpinguare i ghiacciai e allungare la stagione invernale anche alla primavera ormai imminente: l'attuale ondata di maltempo e quella che seguirà a stretto giro provocheranno nuove nevicate da record sulle Alpi ma anche tantissime piogge e temporali su gran parte d'Italia.

Quanta neve cadrà

Tra oggi e domenica 10 marzo gli accumuli nevosi supereranno il metro in numerose località delle Alpi occidentali mentre, nelle altre zone, si avvicineranno notevolmente a questa misura: gli esperti de Ilmeteo.it spiegano che già oggi cadranno fino a 40 cm inizialmente sulle Alpi orientali ma, prima della serata, il nuovo peggioramento farà cadere anche 30 cm sulle Alpi occidentali. Il clou del maltempo lo avremo domenica quando si aggiungeranno, da ovest verso est, nuovi accumuli di 40-50 cm di neve fresca in 24 ore " con un altro accumulo record di 100-120 cm sul Piemonte settentrionale", spiega il meteorologo Mattia Gussoni.

Le località più colpite

Come detto, sarà l'intero arco alpino a essere interessato da forti e continue nevicate che, spesso e volentieri, cadranno sotto forma di bufere di neve. Il bollettino aggiornato prevede (entro domenica sera) picchi superiori al metro sulle Alpi occidentali, intorno a 90 cm si accumuleranno nelle note località di Cervinia, Sestiere, Madesimo e Alagna ma tanta neve cadrà anche sulle località dolomitiche come Madonna di Campiglio e Cortina d'Ampezzo con accumuli superiori al mezzo metro. Nevicherà anche sugli Appennini seppur in maniera meno abbondante e al di sopra dei 1.600 metri a causa dei venti miti da sud. Si tratterà, quindi, del secondo fine settimana consecutivo con nevicate record come non accadeva davvero da anni specialmente in questo periodo.

Piogge e temporali: ecco dove

Sarà, invece, il terzo fine settimana consecutivo con tante nubi, fenomeni piovosi e maltempo per almeno tre quarti d'Italia. Piogge, acquazzoni e temporali più intensi colpiranno soprattutto Nord e regioni tirreniche con particolare attenzione alla Liguria. Stavolta saranno anche i venti da Scirocco a farsi sentire con mareggiate sulle zone esposte. Andrà meglio soltanto all'estremo Sud e sulle zone ioniche dove le nubi lasceranno il spazio ad ampie schiarite e pioverà molto poco.

La tendenza successiva

Maltempo finito? Neanche per idea: la nuova settimana si aprirà con meteo instabile al Centro-Sud con piogge e temporali sparsi, lo stesso trend sembra proseguire anche per martedì 12 mezo. Soltanto da mercoledì, probabilmetne, si andrà incontro a un periodo più stabile e soleggiato con temperature massime in riprese e un clima sostanzialmente asciutto che, però, non sembra essere di lunga durata.