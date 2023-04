Pasqua e Pasquetta: ecco come sarà il meteo da nord a sud

Poche ore e celebreremo la Santa Pasqua 2023: milioni di italiani si stanno già spostando per raggiungere le famiglie o per trascorrere alcuni giorni fuori porta nel territorio nazionale. Sarà molto importante capire come si comporteranno le condizioni meteorologiche che ancora per la giornata odierna, sabato 8 aprile, vedranno tante nubi, piogge e nevicate a bassa quota al Centro Italia e in spostamento in serata al Sud peninsulare.

Il meteo di Pasqua

Domenica di Pasqua sarà incerta con acquazzoni soprattutto su Medio Adriatico e al Sud, condizioni migliori sulle altre zone anche se non mancheranno annuvolamenti pomeridiani soprattutto sui rilievi come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. L'area ciclonica che ci sta interessando si sposterà gradualmente verso il Meridione liberando le altre zone ma vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci.

Nord: Instabile al mattino sulle regioni di Nord-Est con gli ultimi acquazzoni tra basso Veneto ed milia Romagna orientale, poche nubi altrove. Nel pomeriggio decismo miglioramento anche sul Triveneto mentre sui rilievi alpini potrebbe formarsi qualche temporale in spostamento verso le zone di pianura. Soleggiato altrove e clima mite con temperature massime comprese tra i 12-13 gradi di Trento e Bologna e i 17 gradi di Milano e Torino.

Centro e Sardegna: La circolazione di bassa pressione sarà ancora presente soprattutto al mattino con piogge sulle zone adriatiche in estensione a bassa Toscana, Umbria e Lazio dove non mancheranno acquazzoni sparsi e qualche temporale. La neve cadrà sugli Appennini al di sopra dei 1300-1400 metri. Bel tempo con tanto sole in Sardegna, i valori massimi non subiranno grosse variazioni e saranno compresi tra i 10°C di Campobasso e i 18°C di Cagliari.

Sud e Sicilia: Domenica di Pasqua incerta dopo una mattinata tuttosommato soleggiata ma dal pomeriggio aumento delle nubi su Puglia, Campania, Basilicata, Puglia interna, Calabria e Sicilia tirrenica e ionica con acquazzoni e qualche temporale. La neve cadrà sull'Appennino al di sopra dei 1400-1500 metri. Le temperature massime non subiranno variazioni di rilievo e saranno comprese tra i i 9°C di Potenza e i 17°C di Palermo e Napoli.

Il meteo di Pasquetta

Per Lunedì dell'Angelo le condizioni atmosferiche saranno migliorate nettamente al Centro-Nord con la possibilità di trascorrere la gioranta all'aria aperta anche se sulle zone montuose sono previsti annuvolamenti e qualche acquazzone nel pomeriggio; situazione diversa al Sud e sulla Sicilia ancora alla prese con un'area instabile e tante nubi.

Nord: L'alta pressione inizia la sua rimonta anche se al mattino si avranno nubi compatte sul Piemonte occidentale; bel tempo altrove con tanto sole che durerà anche nelle ore pomeridiane. Valori diurni gradevoli e compresi tra i 15°C di Genova e i 18°C di Milano.

Centro e Sardegna: Le correnti saranno ancora fresche da nord, i cieli saranno molto nuvolosi con piogge sparse su Abruzzo e Molise, meteo migliore altrove con maggior soleggiamento. Nel pomeriggio ulteriore miglioramento ovunque a parte qualche residua pioggia sul Molise. Valori diurni compresi tra i 17°C di Roma e 18°C di Firenze.

Sud: Come anticipato, ancora condizioni instabili su molte regioni per l'afflusso di correnti fredde da nord. Sin dal mattino nubi e piogge bagneranno Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, migliore e più asciutto sulle altre zone dell'Isola e sulla Campania; tra il pomeriggio e la sera le condizioni meteorologiche miglioreranno ovunque. Massime ancora stazionarie e comprese tra i 14°C di Bari e i 17°C di Palermo.