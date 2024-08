Primo colpo dell'autunno: ecco quando arrivano temporali e grandinate: la data da segnare

Ascolta ora 00:00 00:00

L'estate è entrata nell'ultimo mese e pare già di intravedere dei chiari segnali della sua fine: perturbazioni provenienti dalle alti latitudini europee e flussi di aria fresca di origine atlantica sono pronti a investire il nostro Paese nelle prossime ore, ma ciò non significa che non ci saranno colpi di coda del caldo. Ma cosa dicono le previsioni meteo della settimana?

L'Anticiclone africano si è fortemente indebolito e sta cedendo il passo a una perturbazione atlantica che mostra i suoi effetti soprattutto nel Nord del Paese: nubifragi e temporali si sono già abbattuti sul settentrione, ma non è finita qui, dato che il peggio deve ancora arrivare. Martedì 27 agosto giungerà sullo Stivale il cuore della perturbazione, che porterà a fenomeni temporaleschi di grande intensità nel Centro-Sud: il maltempo indugerà sulle Regioni del Mezzogiorno anche mercoledì 28, colpendo in particolar modo la Sicilia.

L'attenuazione dell'alta pressione, e quindi l'interruzione del caldo e della pesante afa, agevolerà questo cambiamento climatico, ma l'Anticiclone africano è pronto a colpire ancora una volta nel fine settimana: per venerdì 30 e sabato 31 agosto, infatti, è previsto un nuovo aumento delle temperature, con valori ben al di sopra delle medie stagionali.

Il meteo delle prossime ore

Martedì 27 agosto inizierà con piogge e temporali in pianura nelle regioni centro-occidentali del Paese ma anche sui rilievi di Romagna e Marche, con poche nubi nel resto del settentrione. Peggioramento nel pomeriggio per quanto concerne il Centro-Sud e la Sicilia: sono previsti un po' ovunque rovesci temporaleschi anche di grande intensità con rischio di nubifragi e grandinate, soprattutto nelle zone più interne. Isolati temporali sono possibili anche sui rilievi della Sardegna, sulle Alpi, sulle Prealpi e sull'Appennino settentrionale: non è escluso che tali fenomeni possano avere ripercussioni sulle aree limitrofe.

Altrove prevalenza di cielo soleggiato, specie sulle coste della Liguria, dell'alto Adriatico, della Puglia e delle Isole. Durante la serata, fenomeni in attenuazione. Le temperature minime saranno in calo al Nord, mentre le massime crolleranno al Sud, specie nelle zone colpite dalla perturbazione.

Mercoledì 28 agosto torna il sereno al Nord, dove saranno possibili temporali pomeridiani esclusivamente sulle Alpi occidentali. Tempo stabile anche in Toscana, lungo le coste del Centro e nel nord della Sardegna. Il maltempo insisterà invece fin dalle prime ore del mattino nella bassa Calabria e sulla Sicilia Orientale, con estensione, nelle ore del pomeriggio, anche a ridosso dei rilievi dell'Appennino meridionale. Si temono nubifragi e grandinate accompagnati da forti raffiche di vento. Al Nord e al Centro le temperature risaliranno, mentre al Sud e sulla Sicilia si registrerà un netto calo.

Maltempo in attenuazione giovedì 29 agosto, con qualche residuo temporale atteso sull'Appennino meridionale, e soprattutto sui rilievi della Sicilia e sul Salento, ma altrove si vedranno già i chiari segnali del ritorno dell'alta pressione, con temperature in forte rialzo. Venerdì 30 e sabato 31 torneranno cieli tersi un po' ovunque, col ritorno dell'estate e di valori superiori alle medie stagionali, con punte di 36/37 gradi.

Dovrebbe, comunque, trattarsi di una tregua temporanea, dato che le proiezioni preannunciano il ritorno di tempo instabile già da domenica 1 settembre, a partire dalle Alpi, con

ulteriore peggioramento lunedì 2: che sia il segno della fine dell'estate? Trattandosi di previsioni fatte con largo anticipo, gli esperti ci vanno cauti, ma se così fosse potrebbero essere i primi indizi del cambio di stagione.