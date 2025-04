Dal picco del caldo al crollo termico: cosa aspettarsi nel week-end

Ascolta ora 00:00 00:00

La cupola anticiclonica presente sull'Italia da alcuni giorni sta lentamente iniziando a sgretolarsi perché da ovest avanza una perturbazione che colpirà molte delle nostre regioni soprattutto a partire da domenica 13 aprile. Se in queste ore l'alta pressione africana sta facendo lievitare le temperature diurne con un caldo fuori stagione, tra 24 ore assisteremo a una netta diminuzione con i valori che rientreranno tra le medie del periodo o leggermente al di sotto.

Il picco del caldo

" Negli ultimi giorni i termometri sono tornati a segnare valori ben oltre la media stagionale con picchi decisamente anomali in diverse regioni. E non è finita qui", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Sabato 12 aprile, infatti, tanto sole e un clima da maggio inoltrato colpirà soprattutto il Nord Italia con punte fino a 25-26°C nelle vallate alpine ma i 22-23°C si raggiungeranno tranquillamente anche sulle grandi città della Pianura Padana. Molto simile le temperature massime al Centro-Sud con la Sardegna a essere la più calda e termometri che tra le ore 14 e 16 potranno raggiungere anche i 26-27°C. In ogni caso, praticamente ovunque si raggiungeranno valori temici superiori ai 20-22°C.

Fino a 10°C in meno

Nemmeno il tempo di stare un po' in maniche corte che già domenica, come anticipato, faremo i conti con il ritorno del maltempo: cieli coperti e piogge sparse al Centro-Nord faranno diminuire inevitabilmente le temperature massime. " Dall’Oceano Atlantico si sta infatti avvicinando una perturbazione spinta da un profondo vortice ciclonico che viaggia dalla Penisola Iberica verso le Baleari. E proprio nel giorno di festa, Domenica 13, questa perturbazione colpirà in pieno soprattutto le regioni del Nord e parte del Centro Italia", aggiungono gli esperti. Dal punto di vista termico, ecco che alcune città potrebbero perdere fino a 8-10°C in meno rispetto ai valori di sabato come nel caso di Bologna dove si passerà dai 23°C ai 14°C, molto simile Firenze che scenderà da 22°C a 14°C in pieno giorno.

Cosa accadrà al Sud

Piogge, temporali e temperature in calo prenderanno di mira soprattutto il Centro-Nord dove da domani bisognerà rispolverare impermeabili e cappotti ma non cambierà granché, dal punto di vista termico, al

Sud e sulla Sicilia che saranno maggiormente protetti dall'anticiclone e vedranno soltanto il passaggio di velature con venti da Scirocco che manterranno il clima ancora molto mite e con valori diurni intorno ai 20-22°C.