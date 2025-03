Piogge e neve prima della svolta: cosa dobbiamo aspettarci

Ascolta ora 00:00 00:00

Se il Nord Italia ha iniziato la settimana sotto cieli sereni praticamente ovunque, non è lo stesso per il Centro-Sud dove insiste e viene alimentata da correnti fredde una circolazione di bassa pressione con tante nubi in grado di produrre piogge anche intense e nuove nevicate sull'Appennino. Il maltempo, però, lascerà presto il posto all'anticiclone africano che riporterà sole e temperature molto miti.

Si rinnova l'instabilità

Lunedì 31 marzo saremo ancora sotto l'effetto di venti da Nord con i valori massimi e minimi localmente inferiori alle medie del periodo: l'aria fredda provocherà forti piogge e temporali soprattutto sulle regioni del medio-basso versante Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. " Tornerà anche la neve sull'Appennino, in particolare su Abruzzo, Molise e Lazio, con fiocchi a partire dagli 800/900 metri, un evento insolito per l'inizio di aprile", spiega il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò, aggiungendo come si aprirà il nuovo mese. Martedì 1 aprile, infatti, le condizioni atmosferiche rimarranno più o meno simili a quelle odierne, il bel tempo splenderà soltanto sulle regioni settentrionali.

Il ritorno dell'anticiclone

A metà settimana (da mercoledì 2 aprile), però, ecco la svolta: il vortice ciclonico si sposterà definitivamente verso Est consentendo la rimonta dell'anticiclone africano e la fine (per adesso) delle piogge. Il bel tempo, quindi, interesserà tutta Italia ed è importante capire anche come si comporteranno le temperature. " L'anticiclone africano, proveniente dal Sahara, si espanderà sul Mediterraneo e poi sull'Europa centrale. Oltre al sole, si prevede un aumento delle temperature, con punte di 20-22°C al Nord", aggiunge l'esperto. Al Sud, invece, insisteranno ancora correnti fresche di Grecale che manterranno le temperature massime di qualche grado inferiori.

La tendenza successiva

Anche stavolta non sembra che l'alta pressione sia destinata a durare a lungo: in pratica l'anticiclone ci terrà compagnia fino a venerdì 4. Già dall'inizio del primo fine settimana del nuovo mese un nuovo impulso d'aria fredda inizierà a muoversi dal Nord Europa fin verso il Mediterraneo provocando una nuova ondata di maltempo che dovrebbe colpire ancora una volta il Centro-Sud. Si profila, dunque, un ennesimo week-end instabile e a tratti perturbato e freddo. Dovrebbe andare meglio sulle regioni settentrionali che con questo tipo di configurazione sarebbero protette dall'arco alpino.

" Aprile sembra voler proseguire sulla scia del forte dinamismo del

mese di marzo: giornate miti e soleggiate si alterneranno a ritorni di nuove fasi piovose e più fresche. "Prepariamoci ad un inizio di nuovo mese un po’ ballerino… come spesso accade in primavera", conclude l'esperto.