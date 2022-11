Piogge al Nord, Novembrata al Sud: Italia spaccata in due dal meteo

Il mix di alta pressione (Azzorre, africana) presente sull'Italia non è "irresistibile" ed è testimoniato dalle tante nubi e qualche pioggia presenti quest'oggi sulle regioni settentrionali. Al Sud, invece, la situazione è ben differente con cieli sereni e temperature diurne ben superiori alle medie del periodo. Condizioni meteo molto miti anche al Centro Italia seppur con alcuni nubi alte e stratiformi che sporcano i cieli.

Piogge e Novembrata

Ma da cosa dipende questa differenza nord-sud? " Una blanda perturbazione associata ad un ciclone sul Mar Baltico - spiega Lorenzo Tedici, meterologo de IlMeteo.it, - causerà un rapido peggioramento e disturberà il sole diffuso degli ultimi giorni. Sono attese piogge sparse in spostamento dal Nord-Ovest verso Est" . A causa della copertura nuvolosa, poi, le massime si manterranno su valori freschi e comunque inferiori ai 18°C praticamente ovunque. Situazione differente al Centro-Sud con clima asciutto e valori molto miti: scordiamoci, però, quanto successo ai primi di novembre quando furono toccati valori di 29°C sulle Isole Maggiori. " Al Centro-Sud le temperature massime continueranno a superare i 20°C quasi ovunque, con picchi di 25/27°C sulle Isole Maggiori, fino all’Estate di San Martino" .

"Valori anomali"

Altri due giorni, quindi, di clima molto mite così come vuole la tradizione del periodo. C'è un però e lo spiega lo stesso Tedici. " Dobbiamo ricordare che temperature massime di 20°C, alla fine della prima decade di Novembre rappresentano già un valore anomalo, tale da giustificare il termine Novembrata", afferma. Questo è il periodo dell'anno per eccellenza più piovoso in Italia, adesso però stiamo facendo i conti con fenomeni deboli e scarsi. " In questo periodo dell’anno piove tanto in Italia e le massime oscillano intorno ai 15°C. Quest’anno sono ancora protagonisti il sole e il caldo con valori fino a 6/7°C oltre la media" .

Cosa accadrà nel weekend

Come abbiamo visto sul Giornale.it, sembra essere confermato anche stamattina dai modelli matematici il peggioramento a carattere freddo in arrivo sull'Italia da sabato con temperature in netto calo e il possibile ritorno di nevicate che, al Nord, potrebbero partire dai mille metri di quota. Piogge sparse, invece, al Centro-Sud soprattutto sulle zone adriatiche e ioniche, più riparati i versanti tirrenici. Domenica vedrebbe un generale miglioramento ma con fenomeni sull'arco alpino occidentale e venti freddi da nord ovunque che faranno dimenticare, in fredda, il tepore fuori stagione di queste ore.