Meteo, occhi puntati su fine marzo: cosa ci aspetta per la Pasqua 2024

In questi giorni gran parte dell'Italia è alle prese con una forte ondata di maltempo, che sta portando pioggia abbondante, vento e neve in varie Regioni, specie al Nord e al Centro; come sarà, però, la Pasqua 2024? Manca un mese, ormai, alla festività, e i meteorologi cominciano a fornirci le prime interpretazioni dei dati in loro possesso.

La tendenza per il periodo pasquale

A darci una previsione è il sito gestito dal colonnello Mario Giuliacci. Chiaramente per avere un quadro più preciso ed esaustivo su come sarà il meteo durante la festività bisognerà attendere ancora qualche giorno, così da avvicinarsi alla data e avere in mano elementi più definiti. Tuttavia gli indici climatici e le proiezioni stagionali in possesso degli analisti meteorologi possono fornire un quadro generale su quella che potrebbe essere la Pasqua 2024. Come saranno, dunque, le prossime festività? Ci sarà ancora freddo e pioggia, come in questi giorni, oppure possiamo sperare in un clima più mite e secco?

Va datto che fra i mesi di dicembre e di gennaio non si è assistito a un vero e proprio inverno, complice l'anticiclone che ha garantito molta stabilità e temperature piacevoli. Poca anche la pioggia, che invece pare predominare in questo ultimo periodo. Nella seconda metà di febbraio le precipitazioni hanno cominciato a interessare la nostra Penisola, come stiamo vedendo in questi giorni, e si sono purtroppo verificati anche danni e disagi dovuti al maltempo. Secondo Giuliacci, i rovesci, anche abbondanti perdureranno ancora un po'.

Manca però ancora un mese alla Pasqua, e per allora le condizioni meteo potrebbero drasticamente cambiare. Al momento i meteorologi non vedono però un preponderante ritorno dell'alta pressione. Tutto fa pensare che avremo un inizio di primavera molto dinamico, con ancora piogge e sprazzi di freddo.

I modelli attuali

Secondo le simulazioni effettuate basandosi si modelli fisico-matematici, la fine del mese di marzo, quando cadranno le festività pasquali, sarà tendenzialmente piovosa, specialmente nell'Italia Settentrionale. Non farà, però, troppo freddo. Dunque, stando alle primissime previsioni, sarà una Pasqua bagnata ma con temperature primaverili. Non dovrebbero esserci ultimi colpi di coda dell'inverno: i modelli sembrano escluderlo.

Questo anche a causa del fatto che, essendosi depositata poca neve a terra nel corso dell'inverno, l'atmosfera produrrà minore aria gelida.