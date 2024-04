Meteo, un "colpo di scena" cambia tutto: cosa aspettarsi

L'Italia si trova nel pieno del vortice ciclonico invernale continuamente alimentato da fredde correnti artiche: le temperature sono crollate di parecchi gradi al di sotto delle medie, al Nord cade la neve a bassissima quota e sembra di essere tornati indietro di almeno un paio di mesi. Freddo e maltempo si sposteranno gradualmente verso il Centro-Sud ma sarà soltanto dal fine settimana che assisteremo a una fase meteo diversa grazie all'arrivo di un'area di alta pressione.

La tendenza per le prossime ore

Cosa sta succedendo ormai da giorni lo spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. " In piena primavera è tornato l’Inverno!". Come dimostrano le immagini del satellite, il Nord è avvolto da nubi e precipitazioni che insistono ormai da più di 24 ore: il vortice si sposterà gradualmente verso il Centro con fenomeni abbondanti, nevicate a bassa quota sull'Appennino intorno ai mille metri e freddo decisamente fuori stagione. Mercoledì 24 l'aria fredda guadagnerà altro terreno verso Sud e Sicilia, meteo ancora instabile soprattutto sul Triveneto e sulle regioni centrali.

Il meteo per il 25 aprile

Nella giornata di giovedì 25 aprile in cui milioni di italiani si sposteranno per la classica gita fuori porta, le condizioni atmosferiche saranno ancora molto instabili soprattutto sulle regioni centro-meridionali, meteo migliore al Nord dove i cieli saranno poco nuvolosi e inizierà una timida ripresa delle temperature. Lo stesso discorso è valido anche per la giornata successiva di venerdì 26 quando a essere bersagliate da nuove nubi, piogge, temporali e neve ancora a quote basse saranno le regioni del Nord. Almeno fino a venerdì le temperature massime e minime si manterranno al di sotto delle medie del periodo.

La svolta del fine settimana

" Proprio a cavallo del fine settimana, assisteremo ad un vero e proprio colpo di scena: il ritorno dell'alta pressione - spiegano gli esperti - Il fine Settimana dovrebbe dunque risultare ben più soleggiato e caratterizzato da un sensibile aumento delle temperature, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, dove tornerebbe a fare molto caldo" . Ecco quel colpo di scena di cui si parla: dal freddo invernale un repentino aumento termico con valori massimi che toccheranno anche punte di 25°C come nel caso di Firenze e Napoli, 23-24°C anche a Bologna e Bari.

Vista la distanza dagli eventi i meteorologi predicano prudenza per attendere il responso dei nuovi aggiornamenti anche se sembra certo che questa sarà l'ultima irruzione di aria fredda degna di nota prima dell'avvio della seconda parte, quella più mite e calda, della primavera.