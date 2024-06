Acqua mista alla sabbia del Sahara: cosa succede alla pioggia

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi vive al Centro-Nord si sarà accorto che le auto e le varie superfici esterne come balconi e ringhiere, a causa delle piogge e dei fenomeni localmente intensi delle ultime ore si sono sporcate di un colore ormai sempre più consueto, a metà strada tra giallastro e marrone: si tratta del pulviscolo sahariano in sospesione nell'atmosfera che al Sud e sulla Sicilia, dove sono mancate le precipitazioni, ha patinato il cielo rendendolo lattiginoso.

Di cosa si tratta

Ma come è possibile che dall'entroterra africano riesca a sollevarsi una tale quantità di polvere (da non confondere con sabbia) tale da arrivare fino a tutto il Mediterraneo e anche più a nord? " Il fenomeno si origina quando viene a crearsi una bassa pressione tra Atlantico, penisola Iberica e Francia e una bassa pressione tra Italia e Balcani", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Affinché queste polveri possano arrivare in quota nell'atmosfera la circolazione dell'aria deve avvenire in senso antiorario per poterle sollevare. " La perturbazione che arriva da ovest incontra il flusso caldo proveniente da Sud, che è lento nella sua evoluzione perché è contrastato dalla bassa pressione a Est", aggiunge al Corriere.

La polvere del deserto

La situazione che stiamo vivendo è di "blocco" atmosferico: in questo enorme ingranaggio fatto di basse e alte pressioni e la sua lenta evoluzione consente ai venti desertici di raccogliere una gran quantità di questa polvere e trasportarla in cielo. Addirittura, Sanò spiega che " le nuvole di polvere arrivano fino a 10mila metri. La sabbia, più pesante, cade subito, la polvere può essere trasportata per migliaia di chilometri".

Non è certo un fenomeno nuovo: sempre più spesso, con l'avanzata dell'anticiclone africano si verificano casi del genere visibili anche dal satellite. Laddove ci saranno precipitazioni è inevitabile che questa polvere si depositi ovunque, negli altri casi sarà visibile in cielo fino a quando non viene spazzata da venti da nord o da ovest. Il diametro di questa polvere desertica è stato calcolato in circa 20 micron, una quantità minima da "volare" anche per migliaia di chilometri rimanendo in sospensione.

I numeri annui

Nel corso dell'anno, come detto, sono ormai frequenti eventi del genere: ebbene, secondo alcune stime, mediamente si sollevano anche 180 milioni di tonnellate di questa polvere desertica che nei casi più eclatanti può arrivare anche nel Centro-Nord Europa. In primavera, infatti, erano stati "sporcati" anche i cieli scandinavi per qualche ora. Questo fenomeno rimane, comunque, una prerogativa prettamente mediterranea con Penisola Iberica, Italia e Grecia a essere colpite a ripetizione. " Le Alpi costituiscono una barriera non facile da attraversare ma le polveri sahariane possono arrivare molto a nord. Sono state infatti trovate anche nei ghiacci della Groenlandia" , sottolinea Sanò che ricorda anche il fenomeno della "neve rossa" sulle Alpi.

Cosa accade a chi respira queste polveri? Nulla di buono dal momento che assieme all'inquinamento normalmente presente nelle città può acuire

problematiche di asma e problemi respiratori nei soffetti predisposti. C'è anche un elemento molto positivo, però, dal momento che sono un ottimo fertilizzante perché contengono importanti concentrazioni di ferro e fosforo.