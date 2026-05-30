Ponte del 2 giugno, Italia divisa: temporali al Nord, clima mite al Centro-Sud

Dopo aver vissuto un vero e proprio anticipo d’estate, stagione che ormai è sempre più alle porte (quella meteorologica debutta il 1°giugno), l’ultimo week-end di maggio sarà all’insegna del bel tempo ma soprattutto di un ridimensionamento termico dopo il caldo africano dei giorni scorsi. Occhi puntati, però, soprattutto al Ponte del 2 giugno con il clima che cambierà nuovamente.

Cosa aspettarsi dal week-end

Come mostrano le immagini del satellite, l’unica nuvolosità presente sull’Italia si trova sopra la Sicilia dove c’è una vivace instabilità atmosferica che nel corso della giornata darà luogo ad acquazzoni e qualche temporale localizzato. Bel tempo altrove con ampio soleggiamento e temperature diurne che potranno raggiungere 30-31°C su città come Milano, Bologna, Firenze e Roma. Domenica 31 maggio qualche insidia in più sul Nord-Est con alcuni temporali passeggeri, bel tempo e soleggiato altrove.

Cosa aspettarsi per il Ponte del 2 giugno

Le condizioni meteorologiche inizieranno a cambiare proprio da lunedì 1° giugno a causa di un “progressivo peggioramento a partire dal Triveneto, specialmente dal pomeriggio, con i fenomeni in successivo spostamento verso la Romagna. Martedì 2 giugno sarà all’insegna del maltempo che si accanirà esclusivamente sul Nord. Le piogge saranno più intense su Piemonte e Lombardia: inizieranno al mattino sui rilievi, per poi estendersi dal primo pomeriggio alle zone prealpine, alle aree pedemontane e all'adiacente Pianura Padana”, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it.

Andrà in maniera diversa al Centro-Sud dove le condizioni meteo saranno soleggiate ma non senza il caldo africano delle ultime ore. “Temperature gradevoli e non eccessivamente calde. Il clima ideale per le gite fuori porta”, aggiunge l’esperto.

La tendenza successiva

Dunque, ombrelli a portata di mano tra l’1 e 2 giugno sulle località sopra menzionate con il meteo che farà i capricci proprio quando saranno in spostamento milioni di italiani.

Secondo le proiezioni a medio termine dei modelli matematici, il caldo intenso potrebbe tornare sull’Italia durante il week-end del 6-7 giugno. È ancora presto per ulteriori dettagli ma è chiaro che, con l’avanzare della nuova stagione, stiamo entrando nel periodo più stabile e soleggiato dell’anno.