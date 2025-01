Ciclone sul Tirreno: ecco la data in cui "riparte" l'inverno

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante il calendario ci dica che siamo giunti all'8 gennaio, sono molto scarse le tracce del vero freddo invernale sull'Italia se non durante le ore notturne e al primo mattino soprattutto al Nord. Negli ultimi giorni punte di 20°C si sono toccate al Sud ma la colonnina di mercurio ha toccato i 17-18°C anche al Centro. Nei prossimi giorni, però, il meteo prenderà una strada diversa con i modelli che ipotizzano anche la formazione di un ciclone mediterraneo sui nostri mari.

Cosa accadrà fino a venerdì

Per capire l'evoluzione delle condizioni atmosferiche dei prossimi giorni dobbiamo iniziare dalla stretta attualità: tra mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio non cambierà granché come spiega l'esperto de Ilmeteo.it, Lorenzo Tedici. " Avremo ancora venti di Libeccio che spingeranno qualche piovasco sulle stesse regioni: nel corso delle prossime ore sono previsti fenomeni su Liguria, Toscana e Basso Tirreno, oltre che sulla Valle d’Aosta raggiunta in giornata da un nuovo fronte atlantico" .

Un clima "autunnale"

Trattandosi di venti meridionali, le temperature rimarranno al di sopra delle medie del periodo quantomeno al Centro-Sud e comprese, durante il giorno, tra 15 e 20°C. Situazione diversa al Nord con le massime che in molti casi non saliranno al di sopra dei 10°C ma soltanto laddove saranno presenti le nebbie. In Liguria, ad esempio, il maggior soleggiamento farà lievitare la colonnina di mercurio fin verso i 19°C. Se giovedì le piogge saranno più presenti, il vero inverno sembra intenzionato a tornare dal fine settimana a causa di venti freddi di origine artica con un calo termico generalizzato.

La formazione del ciclone

" Proprio questa massa d’aria più fredda favorirebbe, in seguito, l’approfondimento di un vero e proprio ciclone sul Tirreno meridionale", spiega Lorenzo Tedici. Alla domanda se può essere pericoloso, l'esperto spiega che per il momento i modelli meteorologici " intravedono la possibilità di una situazione di maltempo alluvionale tra domenica e lunedì al Sud" . Vista la delicatezza di questa situazione saranno necessari ulteriori aggiornamenti e conferme ma, in caso di conferme, al Sud " si ritroverebbe il maltempo tipico di novembre a gennaio con un 2025 in ritardo di ben 2 mesi" .

Come abbiamo più volte ribadito, i vortici ciclonici che si formano sul Mediterraneo non hanno nulla a che vedere con quelli potenzialmente distruttivi che si

originano in altre aree del globo. Non per questo, però, sono innocui e indolori: molto spesso le aree esposte sperimentano piogge a carattere di nubifragio o alluvione oltre a un rinforzo dei venti e possibili mareggiate.