Primo caldo di primavera: dove si toccheranno le temperature più alte

La pausa dal maltempo e l'avanzata di un anticiclone africano faranno sì che su alcune zone d'Italia si respirerà aria pienamente primaverile con le temperature massime che supereranno facilmente i 20°C all'ombra. La nuova stagione avanza, il sole è più alto sull'orizzonte e le giornate si stanno allungando, tutti fattori che aiutano l'aumento termico e il primo "caldo" dopo un periodo caratterizzato da valori in media o localmente al di sotto (specialmente al Centro-Nord).

Dove farà più caldo

Le giornate più miti le vivremo a partire da questo fine settimana ma non su tutta l'Italia: come accade tipicamente, le alte pressioni sub-tropicali prendono di mira soprattutto Sud e Sicilia " ed è così che andrà: in Sicilia già venerdì 15 marzo in alcune città, come ad esempio Siracusa, si potranno toccare picchi di 21/22°C ", spiega Stefano Rossi, meteorologo de Ilmeteo.it. La mitezza si farà sentire, nel corso del week-end, anchce al Centro-Nord con punte di 19-20°C su città come Milano, Bologna, Ferrara e Firenze. Temperature diurne inferiori sul Triveneto e laddove i cieli saranno nuvolosi a causa di infiltrazioni umide da Ovest.

Non è finita qui perché all'inizio della prossima settimana un vortice ciclonico che si posizionerà sull'area occidentale del Mediterraneo "richiamerà masse d'aria ancora più calde verso il nostro Paese, dove le temperature potranno registrare un ulteriore incremento, fino a raggiungere picchi di 24/25 °C in Sicilia e valori prossimi ai 22/23°C anche sul resto d'Italia", sottolinea l'esperto.

Non solo anticiclone

Attenzione, però, perché rispetto al passato quest'area di alta pressione non sarà così forte: sarà un anticiclone "timido" che non impedirà l'aumento delle nubi e qualche pioggia e temporale durante questo fine settimana per una perturbazione che sfilerà sui Balcani ma che finirà per influenzare anche il meteo del nostro Paese. " È previsto un aumento dell’instabilità sul versante adriatico e localmente al meridione, non sono esclusi veloci scrosci di pioggia, più probabili a ridosso della dorsale appenninica e tra Basilicata, Calabria e Puglia", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it.

La tendenza successiva

Non si vedono, al momento, perturbazioni degne di nota sul medio termine ma ciò non vuol dire che i cieli saranno sempre sereni: lunedì 18 marzo nubi e qualche pioggia pomeridiana interesseranno le zone interne del Centro proseguendo anche nelle giornate successive. Si tratta della classica instabilità pomeridiana dovuta alla stagione che avanza e alla maggior quantità di energia in gioco soprattutto se in quota c'è aria più fresca. Piogge e temporali più organizzati potrebbero colpire il Centro-Nord soltanto nella seconda parte della prossima settimana ma urgono nuovi aggiornamenti per confermare questa tendenza.