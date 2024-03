Meteo, week-end dai "due volti": cosa succede all’anticiclone

Le condizioni meteorologiche sono migliorate da nord a sud d'Italia dove splende il sole e si assiste a una pausa dalle reiterate condizioni di maltempo che hanno condizionato gran parte del Paese nelle ultime settimane con piogge ma soprattutto nevicate da record sulle Alpi. Al posto delle perturbazioni si è insediato un anticiclone nord-africano che, rispetto al passato, non sarà così forte da impedire il passaggio di piogge e nevicate per l'influenza di un ciclone attualmente presente sulle Isole Britanniche. Già oggi si assisterà a un aumento delle nubi tra Liguria, Pianura Padana e aree tirreniche con deboli piogge.

Cosa accadrà nel week-end

Gli esperti spiegano che vivremo un fine settimana dai "due volti" perché specialmente sabato, rispetto a quanto preventivato inizialmente, l'alta pressione si farà momentamente da parte perché l'area ciclonica si sposterà sull'Europa centrale per poi scivolare sui Balcani ma influenzando anche il tempo di casa nostra. " Sono previste delle piogge, e pure qualche locale temporale, al Nord Est e poi anche su alta Toscana/Liguria di Levante, Marche, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria ", spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Sulle altre zone le condizioni atmosferiche saranno migliori e votate ai cieli sereni o poco nuvolosi con temperature massime diurne gradevoli e in linea con quelle del periodo.

Dicevamo dei due volti perché il passaggio instabile sarà veloce e domenica lascerà spazio ad ampi spazi soleggiati dopo ben tre fine settimana consecutivi in cui il maltempo l'ha fatto da padrone. Ancora una volta, però, non ci sarà bel tempo ovunque: "Il sole sarà prevalente al Centro-Nord, qualche addensamento resterà confinato all’estremo Sud con piovaschi specie tra Calabria e Sicilia". Al Centro-Nord si potrà assistere ai primi tepori primaverili con valori diurni che potranno toccare punte di 20°C o localmente superiori, temperature minime ancora molto fresche (se non fredde) con valori tutti ad una cifra su gran parte delle regioni centro-settentrionali.

La tendenza successiva

Dando uno sguardo al medio-termine e alla settimana prossima ci accorgiamo che l'alta pressione continuerà a non essere così forte: lunedì 18 marzo aumenteranno le nubi al Nord ma con scarsi fenomeni mentre martedì 19 " un intenso passaggio nuvoloso attraverserà l'Italia. Giornata con cielo spesso coperto o molto nuvoloso su gran parte delle regioni", spiega Ilmeteo.it. Non sono esclusi nuovi acquazzoni e temporali in spostamento dalla Toscana fin verso la Puglia. Spingendoci ancora avanti le incertezze aumentano ma sembra molto probabile l'ingresso di un nuovo fronte instabile con piogge e temporali sparsi da Nord a Sud che potrebbe condizionare il meteo della seconda parte della prossima settimana.