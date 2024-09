Occhio al fine settimana: la doppia faccia del meteo. Cosa succede

Ascolta ora 00:00 00:00

Osservando il cielo si vede che è tornata la quiete dopo la tempesta: da nord a sud il fine settimana è iniziato con cieli sereni ovunque a parte un po' di nubi stratiformi tra le due isole maggiori. La giornata di oggi, sabato 7 settembre, probabilmente sarà l'ultima davvero estiva su gran parte del Paese con temperature massime localmente molto elevate e con gli ultimi picchi intorno ai 40°C ma attenzione a come cambierà il meteo da domenica con una nuova perturbazione in arrivo e con essa un'ondata di maltempo a iniziare da ovest.

Il meteo di sabato

L'anticiclone africano, quindi, fa ancora sentire la sua voce: il soleggiamento di oggi farà aumentare le temperature diurne con valori che al Nord toccheranno i 29°C, come nel caso di Trieste, mentre altrove saranno comprese tra 25 e 28°C, farà più caldo al Centro con punte di 34°C a Roma e Terni mentre al Sud e sulla Sicilia si toccheranno ancora una volta le massime più elevate come fossimo in pieno luglio e agosto. Le aree interne delle isole maggiori faranno registrare 36-39°C con punte di 40°C non escluse. Seppur in grado di tornare anche successivamente in autunno, sarà davvero il canto del cigno del caldo africano perché da lunedì questi valori così elevati non si registreranno più.

Il meteo di domenica

Gli esperti spiegano che il bel tempo non è destinato a durare: basta guardare il satellite europeo per scorgere un profondo vortice di maltempo adesso centrato sulla Francia. " Da domenica 8 settembre cambierà tutto: una perturbazione atlantica, in ingresso dal Golfo del Leone verso l’Italia, colpirà sin dal mattino la Liguria, la Toscana e gradualmente tutto il Nord", spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Se nella prima parte della giornata forti piogge e temporali colpiranno specialmente l'area del Mar Ligure, nel corso della giornata la perturbazione si sposterà sulla Sardegna per poi arrivare anche in Lombardia, Emilia-Romagna e la parte settentrionale del Lazio. Entro il termine della giornata tutto il Centro-Nord sarà sotto un tappeto di nubi, piogge e temporali.

Meteo ancora diverso, invece, al Sud e sulla Sicilia con l'ultima giornata davvero estiva anche se le temperature massime saranno inferiori a quelle previste per sabato con punte non superiori ai 36-37°C sempre sulle zone interne delle Isole Maggiori ma fino ai 35°C gradi si toccheranno anche su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Calabria.

La tendenza successiva

Non a caso abbiamo parlato di fine del caldo africano ovunque da lunedì quando il maltempo colpirà per bene tutto il nostro Paese con il tanto atteso calo termico, in alcuni casi un vero e proprio crollo, anche al Sud e sulla Sicilia.

Qualora la previsione venisse confermata, entreremo in un periodo simil-autunnale con un cambio di stagione importante",

Le massime non supereranno i 23-26°C ovunque, le minime invece potranno addirittura scendere fin verso i 12-13°C al Nord. "conclude l'esperto.