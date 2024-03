Sciabolata artica tardiva, arrivano freddo e neve: fine settimana delle Palme a rischio

È sempre attuale, specialmente all'inizio della stagione, il detto "una rondine non fa primavera": il clima mite, asciutto e spesso soleggiato che sperimenteremo in questi giorni non dovrà ingannarci visto che nel fine settimana delle Palme potrà abbattersi sull'Italia una "sciabolata artica" con piogge, temporali, nevicate e un netto calo delle temperature.

Un debole anticiclone

Mancano ormai meno di 24 ore per l'equinozio di primavera che cadrà mercoledì 20 marzo alle ore 4.06 italiana e le condizioni meteo sembrano seguire questa strada con un ritorno dell'anticiclone africano che, come accaduto in passato, questa volta non sarà così forte e duraturo. Se diamo uno sguardo alle immagini del satellite vediamo che sono molte le aree del nostro Paese con nubi sbarse e cieli molto nuvolosi: oggi, infatti, qualche pioggia cadrà al Sud tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria e non si escluono locali temporali. L'alta pressione tenterà un'ulteriore espansione tra oggi e giovedì prima di un graduale, e poi netto, cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Gelo tardivo dall'Artico

Tra giovedì 21 e venerdì 22 il transito di un'area ciclonica diretta sui Balcani avrà riflessi anche sul nostro Paese con instabilità in aumento al Centro-Sud con tante nubi e acquazzoni sparsi soprattutto al pomeriggio. Il nostro sguardo, però, si spinge al fine settimana quando il meteo " peggiorerà ancor di più con il ritorno della neve anche sulle regioni centrali, fino a 900 metri di quota!", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. " Al momento si tratta di una tendenza meteo e sappiamo che, specie durante il mese di marzo, spingere le previsioni oltre i 3-4 giorni è molto rischioso: ma il vero rischio, soprattutto domenica, è di trovarsi davanti ad un estremo ribaltone" .

Cosa accade con le temperature

Il timore è quello che gli esperti chiamano "Sciabolata artica tardiva", ossia un'area di bassa pressione molto profonda piena di aria gelida in arrivo direttamente dal Circolo Polare Artico norvegese. " Se questo affondo si concretizzasse, come attualmente previsto dai modelli meteorologici, avremo un crollo delle temperature di 10-15°C da Nord a Sud, il ritorno della neve sugli Appennini fino a 900 metri di quota e venti molto forti su tutto lo Stivale" .

Già da sabato il cambiamento si farebbe strada specialmente sulle Alpi e sulla Valpadana con vento forte un primo calo termico con temporali sulle aree di pianura e nevicate intense oltre i 1200/1300 metri ma in discesa con il passare delle ore. Domenica, invece, potrebbe esserci il clou del maltempo con il nocciolo gelido in ingresso sull'italia e la formazione di temporali anche forti al Nord-Est e sul Centro-Sud con locali grandinate. Come detto, la neve farebbe la sua comparsa a bassa quota anche sull'Appennino con quello che a tutti gli effetti sarebbe un "colpo di coda invernale" in piena regola.