Serie di cicloni, in pochi giorni la pioggia di una stagione: cosa accadrà nei prossimi giorni

Il mese di febbraio si chiude con un conclamato ritorno del maltempo. L'anticiclone degli ultimi giorni ci ha regalato un clima molto mite, quasi primaverile, ma come annunciato da principali meteorologi questa piacevole parentesi era destinata a finire. Già dalla giornata di ieri si sono viste le prime avvisaglie, e per la giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, sono attesi abbondanti rovesci.

A quanto pare questa ondata di maltempo è destinata a durare, dato che gli esperti prevedono una serie di cicloni che attraverseranno la nostra Penisola, portando freddo, precipitazioni intense, vento e neve. Per la prossima settimana, dunque, si prevede un ulteriore peggioramento, come spiegato da Antonio Sanò di Il Meteo.it.

Il ritorno del maltempo

La giornata di oggi, 23 febbraio, afferma il meteorologo, sarà particolarmente dura, con forte maltempo e quasi un metro di neve sulle Alpi orientali. Le giornate successive, però, non saranno migliori, dato che si sta preparando un ciclone sul Mar Ligure, pronto a portare altra pioggia, vento e neve.

Nelle prossime ore, afferma Antonio Sanò, " sono attese precipitazioni moderate in Lombardia ed Emilia, a tratti forti dalla Liguria di Levante fino al Triveneto; avremo delle precipitazioni localmente intense anche sul versante tirrenico delle regioni centrali, con qualche fenomeno in arrivo fino in Campania. Il peggio colpirà i settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia con cumulate di pioggia fino ed oltre i 100 millimetri ". Quanto alla neve, ne cadrà molta sulle Alpi, prima sopra i 1200 metri, poi anche a 800 metri. Oltre i 2000 metri è atteso fino a un metro di neve. " Sugli Appennini la quota neve sarà ancora un po’ alta al mattino, intorno ai 1400-1600 metri sull'Appennino settentrionale, in calo fino ai 1200 metri dal pomeriggio sera; al di sopra dei 1700 metri sul resto dell'Appennino centrale, in calo in serata fino ai 1300 metri ", precisa l'esperto.

Non solo abbondanti precipitazioni, ma anche vento forte. Secondo Sanò, infatti, ci saranno venti di burrasca da Libeccio sulla dorsale appenninica. Forti folate anche a Sud, sempre a causa del ciclone che si formerà sul Mar Ligure. Ciò causerà anche mare mosso, con onde che potranno arrivare anche a 5 metri.

Un "treno" di cicloni sull'Italia

Ma non finisce qui, perché nei prossimi giorni la situazione sarebbe destinata a peggiorare. Nel fine settimana il meteo è dato in miglioramento al Centro-Nord, mentre forti piogge arriveranno al Sud, con fenomeni atmosferici anche intensi. Questa fase durerà fino a domenica, quando l'Italia verrà raggiunta da un altro ciclone che, irrompendo da Nord-Ovest, porterà un nuovo peggioramento sulle zone centro-settentrionali.