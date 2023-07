Settimana bollente, Cerbero oltre i 40°C: ecco le zone più colpite

Se da qualche giorno l'anticiclone africano Cerbero ci tiene compagnia con temperature massime e umidità molto elevati, oltre ai primi 40°C all'ombra come nel caso di Sardegna e Sicilia, il peggio dell'ondata di caldo deve ancora arrivare: inizia adesso la fase più intensa con valori diurni che andranno ben al di sopra dei 40°C sin da oggi, lunedì 10 luglio.

Dove farà più caldo

Gli esperti del meteo la chiamano " bolla rovente di matrice sub-tropicale in risalita dal Nord Africa. Tutto questo avrà delle conseguenze importanti sull'Italia e si tradurrà in una fase climatica anomala ", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Tradotto in numeri, oltre al sole e alla stabilità, il Nord Italia avrà picchi massimi fino a 35-37°C, al Centro si arriverà fino ai 38-39°C mentre al Sud e sulle Isole Maggiori le massime toccheranno valori fino a 42°C e addirittura punte over 45°C sulle aree interne sarde. A preoccupate, oltre alla forza di Cerbero, sarà la sua persistenza dal momento che dovrebbe rimanere per tutta questa settimana, almeno fino al 16 luglio se non oltre.

Inoltre, gran parte d'Italia sperimenterà per l'intera settimana notti tropicali, quando cioé la temperatura minima non scende al di sotto dei 20°C. Anche in questo caso, al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori i valori notturni saranno spesso compresi, mediamente, tra 22 e 25°C.

Cosa può succedere al Nord

Inutile dire che tutto questo calore immagazzinato è pronto a "scoppiare" appena si accende una piccola miccia: è quanto potrebbe accadere sulle regioni settentrionali giovedì 13 luglio quando l'alta pressione " perderà un po' del suo smalto, e infatti l'ingresso di correnti d'aria più instabili in quota pilotate da una depressione centrata sulle Isole britanniche potrebbe fungere da innesco per lo scoppio di qualche forte temporale specie sulla Lombardia e poi sul Triveneto" . Come accaduto spesso nel recente passato, non sono da escludere fenomeni estremi come grandinate e nubufrati pomeridiani e serali. È molto importante capire se le mappe meteo confermeranno questa tendenza che andrà monitorata con estrema attenzione.

Quanto durerà Cerbero?

Le previsioni, al momento, sono pessime: il "caldo maltempo" africano potrebbe estendersi anche oltre questa settimana. I due centri di calcolo mondiali più importanti, Gfs (americano) ed Ecmwf (Europeo) propendono per una durata del caldo forte, intenso e afoso con massime costantemente over 40°C almeno fino a giovedì 20 luglio. In questo modo sarebbero 10 giorni a partire da oggi se vogliamo "togliere" il fine settimana appena trascorso. Trattandosi di medio-termine, però, saranno possibili cambiamenti anche importanti delle condizioni atmosferiche, ecco perché saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti sperando che la canicola possa concludersi, su tutta Italia, ben prima di queste proiezioni.