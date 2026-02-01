Settimana con il flusso atlantico: le conseguenze per l’Italia

Nonostante le ampie schiarite di oggi, primo giorno di febbraio, soprattutto al Centro-Nord, le condizioni atmosferiche stanno per tornare movimentate a causa dell'ingresso da Ovest di nuovi fronti atlantici che dispenseranno piogge e nevicate. Tutto questo perché rimane "aperto" un "canale" dove il flusso oceanico riesce a penetrare facilmente sul Mediterraneo a causa dell'assenza di un anticiclone.

Flusso atlantico protagonista

Intanto, domenica 1° febbraio vede ancora meteo instabile soprattutto al Sud e sulla Sicilia a causa di un vortice di bassa pressione centrato sullo Ionio ma in graduale spostamento verso Est. Nuovi segnali di peggioramento si faranno strada da lunedì 2 febbraio perché " un altro treno di perturbazioni atlantiche punterà dritto verso l'Italia, aprendo una settimana di forte instabilità. I primi segnali arriveranno dal Nord-Ovest, con nubi compatte e nevicate che toccheranno quote molto basse in serata, interessando in particolare il Piemonte meridionale e città come Torino, Cuneo, Asti e Alessandria", spiega Federico Brescia de Ilmeteo.it.

Il picco del maltempo

La giornata peggiore di questo primo peggioramento del tempo si avrà martedì 3 febbraio con una forte perturbazione in direzione del Centro-Nord con piogge anche a carattere di rovescio o temporale. Rischiano maggiormente Liguria, Toscana e Triveneto dove si potranno accumulare fino a 100 mm di pioggia. " In questa fase, le Alpi (Dolomiti incluse) riceveranno un importante carico di neve fresca, ottima notizia per le Olimpiadi. Entro mercoledì 4, le piogge si estenderanno progressivamente anche verso il Centro-Sud", aggiunge l'esperto.

Nuovo peggioramento

Se mercoledì si faranno strada alcune schiarite pur in un contesto tra il variabile e l'instabile con nuovi fenomeni a spasso per la Penisola, occhi puntati alla seconda perturbazione tra giovedì 5 venerdì 6 febbraio per la formazione di un nuovo vortice di bassa pressione. Anche in questo caso avremo piogge e temporali diffusi con un calo termico. Maggiormente esposte a questa fase di maltempo le regioni tirreniche e quelle centrali in particolare.

La tendenza successiva

Anche a medio-termine, quindi dopo il doppio assalto perturbato, il flusso atlantico potrebbe rimanere protagonista su gran parte del nostro Paese con tante nubi e instabilità anche nel prossimo

fine settimana e un trend, dunque, con l'assenza dell'alta pressione. Questo significa che saremo colpiti a più riprese da piogge e nevicate in montagna ma per ulteriori dettagli sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.