Il clima mite poi la neve: ecco che tempo farà tra Natale e Capodanno

Ci troviamo dinanzi a un dicembre caratterizzato da un clima soleggiato e temperature miti, decisamente al di sopra delle medie stagionali, ma la situazione potrebbe cambiare in modo repentino con l'avvicinarsi del Natale.

Dicembre caldo

A spiegare le condizioni climatiche che contraddistinguono il nostro Paese in questo periodo è il meteorologo de 'IlMeteo.it' Mattia Gussoni, che fornisce qualche anticipazione sulle tendenze previste per la prossima settimana. "Verso Natale con tempo stabile all'insegna prevalentemente di sole e temperature ben oltre le medie stagionali" , spiega l'esperto all'AdnKronos.

La prossima settimana sarà caratterizzata da "tempo in prevalenza soleggiato con una debole instabilità al centro sud" . "Una debole perturbazione fra mercoledì 13 e giovedì 14 porterà precipitazioni isolate al centro sud" , precisa Gussoni, "mentre al nord avremo maggiore stabilità, con un ritorno però delle nebbie, che potrebbero aggravare la concentrazione di inquinanti nell'aria".

La situazione di questo inizio di dicembre è abbastanza insolita, considera il meteorologo: "Registriamo temperature massime intorno ai 15-20 gradi, ben oltre le medie climatiche, sono gli effetti evidenti del cambiamento climatico, uno stravolgimento globale che riguarda l'intero pianeta" . Con l'inverno che, secondo Gussoni, si è ridotto a poche settimane, il rischio è che le piogge, quando arrivano, provochino ingenti danni. "Si tratta di eventi estremi, in poche ore cade tanta acqua quanta ne dovrebbe cadere in un mese" , spiega in conclusione il meteorologo, "questo perché aumentando le temperature, aumenta l'evaporazione dei nostri mari".

Le previsioni

La perturbazione atlantica è attesa per metà settimana: secondo le proiezioni giungerà mercoledì 13 dicembre, facendo sentire i propri effetti sulle regioni centro-settentrionali, meno al Nordovest e con maggior intensità nel Nordest, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Giovedì 14 migliora la situazione al Nord, e il maltempo si sposterà verso le regioni centro-meridionali e sul nordest della Sicilia. L'arrivo di una massa di aria fredda al seguito della perturbazione provocherà delle conseguenze con l'ingresso sui nostri mari: per venerdì 15 e sabato 16 è previsto tempo instabile con possibili precipitazioni sul medio versante Adriatico, al Sud e sulla Sicilia, e temperature in ribasso anche a causa di venti freddi di provenienza nordorientale.

Dovrebbe, tuttavia, trattarsi di una breve parentesi, dato che dal 17/18 dicembre ci si attende il ritorno di un forte anticiclone che dovrebbe portare a un tempo stabile e senza precipitazioni, contraddistinto da temperature miti.

La situazione a Natale

Considerando il fatto che è ancora troppo presto per fare delle previsioni, gli esperti di "IlMeteo.it", ipotizzano che per Natale e Capodanno possa tornare nuovamente il freddo con nevicate anche a basse quote. Si fa riferimento a una massa d'aria gelida in fase di formazione tra la Russia e la penisola Scandinava la quale, secondo i più recenti aggiornamenti del modello GFS, potrebbe raggiungere l'Europa orientale per poi spostarsi anche verso l'Italia, favorendo un crollo delle temperature a partire dal 21/22 dicembre. Questo flusso potrebbe arrivare a esaurirsi nel Mediterraneo, formando un "ciclone" che porterebbe un freddo maltempo su buona perte delle regioni italiane. In queste condizioni, la neve potrebbe quindi cadere anche a bassa quota.