Fine settimana di freddo e neve: ecco dove arriva l'autunno in Italia

Da ormai più di 24 ore l'Italia è entrata nella morsa di una circolazione di bassa pressione con aria molto fredda in quota di origine polare: piogge, temporali e il ritorno della neve a quote basse sulle Alpi tra cui fanno notizia i circa 15-20 cm caduti sulle Dolomiti con i primi accumuli a partire già dai 1.200 metri, ma la dama bianca ha interessato numerose località dell'arco alpino. Anche se nel fine settimana le condizioni meteo tenderanno a migliorare saranno ancora possibili residui fenomeni e soprattutto un marcato calo termico già in atto con valori di anche 15°C in meno rispetto a un paio di giorni fa.

Maltempo da nord a sud

Le immagini del satellite mostrano il vortice ciclonico girare in senso antiorario e condizionare, nella giornata di venerdì 13 settembre, soprattutto Trivento, zone adriatiche e Centro-Sud. Nelle ultime ore la neve ha fatto la sua comparsa anche a 700 metri a Tarvisio ma senza accumuli. Non sono mancate piogge, temporali e nubifragi come quelli che nelle ultime ore hanno interessato la Campania soprattutto la zona di Torre del Greco con strade come fiumi. Dal punto di vista dei fenomeni andrà meglio già dalle prossime ore con lo spostamento del maltempo sempre di più verso est.

Il crollo termico

Nonostante il miglioramento, a fare sensazione saranno le temperature massime e minime che " diminuiranno fino a sabato portandosi su valori diffusamente inferiori alle medie. Le massime recupereranno qualche grado, ma saranno anch'esse inferiori alle medie", spiegano gli esperti di 3BMeteo. Per questo motivo durante le ore centrali della giornata saliranno fin verso i 20-22°C mediamente al Centro-Nord con picchi non oltre i 24°C al Sud. Di notte, invece, ecco il crollo termico dovuto ai cieli sereni e all'inversione termica con valori quasi invernali: fino a 4-5°C in alcune zone della Valpadana, soprattutto quelle lontane dai centri abitati. In città come Milano e si toccheranno valori 9-10°C, situazione identica anche a Roma e Firenze mentre al Sud e sulle Isole si toccheranno i 14-15°C. Dopo tante settimane sopra le medie, adesso si scenderà ovunque sotto-media e la sensazione di freddo sarà acuita dal vento.

Il meteo del fine settimana

Detto delle temperature, nella giornata di sabato 14 settembre gli esperti prevedono ancora nubi e qualche nevicata intorno ai 1.300 metri specialmente sul Nord-Ovest, bel tempo e ampie schiarite sulle regioni tirreniche. Residui fenomeni in un contesto di variabilità al Sud e sulla Sicilia con qualche pioggia specialmente nella prima parte della giornata. Andrà meglio domenica 15 settembre con il sole che si imporrà in maniera più decisa da nord a sud a parte ancora qualche acquazzone specialmente in Puglia e Sicilia settentrionale.

Gelate in montagna

" L'aria fredda affluita dalle latitudini artiche inizierà a depositarsi nei bassi strati grazie all'attenuazione del vento e le schiarite favoriranno un buon irraggiamento notturno con conseguente dispersione del calore verso la spazio", spiega Lorenzo Badellino di 3BMeteo. " Ciò determinerà un ulteriore calo delle temperature minime sulle zone interne, con valori decisamente autunnali al Centro-Nord, anche inferiori a 10°C su Val Padana e zone interne toscane.

Il freddo comincerà a farsi pungente nei fondovalle alpini e in quelli appenninici settentrionali, tanto che saranno localmente possibilioltre i 1500m di quota".