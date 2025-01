Il vortice tunisino colpisce il Sud Italia: quale sarà l’evoluzione

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore di intenso maltempo all'estremo Sud a causa di un vortice ciclonico mediterraneo in formazione nei pressi della Tunisia che dispenserà piogge intense e persistenti soprattutto sulle zone ioniche di Sicilia e Calabria ma anche sulla Sardegna orientale. Massima attenzione pure al vento che potrà soffiare con punte superiori ai 100 Km/h e mareggiate sulle coste esposte.

Dove è scattata l'allerta rossa

Per la delicatezza dell'evoluzione meteorologica, la Protezione Civile ha emanato un bollettino con allerta rossa per la Sicilia centro-orientale e la Calabria ionica, sulla Sicilia occidentale è invece arancione così come per la Sardegna orientale e l'area più settentrionale della Calabria. La rossa significa che c'è un'elevata criticità per rischio idrogeologico a causa di forti temporali e venti che potranno soffiare fino a burrasca. Molte scuole rimarranno chiuse e le autorità hanno invitato i cittadini a spostarsi soltanto in caso di necessità sulle aree soggette a maggiori criticità.

Gli effetti del vortice africano

" È in arrivo un carico di pioggia dal Nord Africa, dalla Tunisia verso il nostro Sud e le Isole Maggiori. A causa del flusso caldo di Scirocco anche la neve caduta in questi giorni fonderà e contribuirà alla piena dei fiumi", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Come anticipato, per la giornata odierna i fenomeni saranno forti e persistenti " causando situazioni potenzialmente alluvionali " con picchi piovosi anche di 200 mm in 24 ore. Previste bufere di neve sull'Etna e le onde del mare potranno raggiungere anche i 5-6 metri. " Prestare la massima attenzione e prudenza sulle tre regioni colpite dal ciclone: Sardegna, Sicilia e Calabria", aggiunge l'esperto.

Le previsioni per il week-end

La giornata di sabato 18 gennaio vedrà l'azione del vortice un po' più a Nord: saranno interessate anche Campania, Basilicata e Puglia. Ancora nulla da segnalare al Nord Italia dove i cieli saranno sereni mentre al Centro si faranno strada nubi e velature compatte con qualche fenomeno anche tra Abruzzo, Molise e Lazio. Anche domenica il meteo sarà compromesso all'estremo Sud con tante nubi e piogge ma pure le regioni settentrionali vedranno nubi e qualche pioggia sul Piemonte.

" Prepariamoci al ciclone tunisino che, con un flusso atmosferico carico di umidità, potrebbe portare fenomeni estremi con tempi di ritorno decennali: tra questi fenomeni estremi massima attenzione alle mareggiate sulle coste ioniche", aggiunge Sanò.

Le condizioni atmosferiche rimarranno instabili anche all'inizio della settimana prossima ma gradualmente, dopo una pausa con l'alta pressione, le piogge e nevicate dovrebbero tornare anche al Nord con l'arrivo di una perturbazione atlantica.