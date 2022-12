Weekend perturbato: pioggia e neve abbondanti, ecco dove

La giornata di oggi sarà la migliore, sotto il profilo meteo, rispetto a quanto ci attende domani ma soprattutto nel fine settimana. Una nuova perturbazione entrerà da ovest sul nostro Paese provocando pioggia abbondante su quasi tutte le nostre regioni, locali temporali e forti nevicate sulle Alpi.

Cosa accadrà sabato

Gli esperti de Ilmeteo.it analizzano la situazione atmosferica: la pausa di giovedì 1° dicembre durerà poco perché già venerdì un'area instabile provocherà piogge soprattutto sulle zone tirreniche di Toscana e Lazio. Il vero peggioramento, però, lo avremo sabato 3 dicembre per l'arrivo di un vortice ciclonico dalle Baleari che si approfondirà a causa dell'interazione di aria fredda in arrivo da nord. Tanta pioggia cadrà sulle regioni settentrionali, le zone tirreniche e la fascia ionica (Puglia, Calabria e Sicilia). I fenomeni più intensi e persistenti li vivranno Toscana, Lazio e Calabria con accumuli anche di 70 mm nelle 24 ore. Contestualmente, le Alpi faranno un nuovo carico di neve con fiocchi che a inizio evento potranno cadere anche a 3-400 metri su basso Piemonte, Alpi e Prealpi lombarde e Trentino Alto Adige.

Sotto il profilo delle temperature si avrà una diminuzione soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e nelle aree più colpite dai fenomeni, stazionarie o in lieve aumento altrove per venti di provenienza meridionali.

La pioggia di domenica

Cambierà poco o nulla anche la prima domenica di dicembre, giorno 4, con tanta pioggia ancora una volta sul Centro-Nord e nuova neve su Alpi (dagli 800 metri) e Appennini (dai 1400 metri). " Una novità riguarderà il Sud dove potrebbero passare degli acquazzoni un po’ più diffusi dalla Sicilia verso Calabria e Puglia. In pratica tutta l’Italia potrebbe essere interessata da alcune piogge, in un contesto comunque piuttosto capriccioso caratterizzato anche da schiarite e pause asciutte", ha affermato Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it. In questo contesto, ottime notizie per gli operatori sciistici visto che gli accumuli saranno generosi (oltre 40-50 cm in quota) e distribuiti almeno in un paio di giorni.

Cosa accadrà dopo

I primi giorni della prossima settimana dovrebbero registrare un generale miglioramento ma con l'ombrello sempre a portata di mano soprattutto sulla fascia tirrenica mentre altre nevicate, seppur deboli, dovrebbero interessare l'arco alpino. Attenzione, però, a quello che potrà accadere già alla vigilia dell'Immacolata con una nuova forte perturbazione in ingresso sull'Italia con temporali e fenomeni di forte intensità. Mancano ancora alcuni giorni, motivo per il quale i modelli matematici potrebbero aggiustare il tiro in un senso o nell'altro. Di sicuro, però, l'alta pressione "ingombrante" delle scorse settimane sembra essere davvero lontana.