Metro fino alle 2 e bus potenziati. Una Guida Atm

Metropolitane in circolazione fino alle 2 di notte, bus e tram potenziati, shuttle per raggiungere l'Arena Santa Giulia da Rogoredo, 5.600 nuove mappe della rete e segnaletica ad hoc per le Olimpiadi: è il piano messo in campo da Atm per i Giochi. È disponibile la Guida creata dall'azienda per Milano-Cortina 2026 con tutte le informazioni utili per raggiungere le sedi degli eventi e delle competizioni sportive, insieme al piano straordinario del trasporto pubblico con orari e percorsi potenziati. La Guida Atm, in italiano e in inglese, è disponibile sia in formato digitale sia in formato cartaceo. È già pubblicata sul sito www.atm.it e sull'app Atm Milano. La versione cartacea è in distribuzione con il personale di Atm in 30mila copie nei principali snodi della rete metropolitana e di superficie. Inoltre sono contenute indicazioni utili sulla mobilità: oltre ai percorsi per le venue ci sono tutte le modalità di acquisto del biglietto, in particolare quella con carta di credito a bordo dei mezzi e ai tornelli della metropolitana. In occasione dei Giochi - fa sapere Atm - è stata rivista anche tutta la comunicazione visiva dedicata ai passeggeri. Nello specifico, sono state affisse 5.600 nuove mappe della rete con evidenza delle sedi degli eventi sportivi; è stata realizzata una segnaletica ad hoc nelle principali stazioni con nuovi cartelli e adesivi a terra per facilitare i flussi dei passeggeri.

All'aeroporto di Linate è stato posizionato un visual nell'area arrivi per informare che con la linea metropolitana M4 si raggiunge direttamente il centro di Milano. Inoltre è stato rinnovato il design dei monitor a bordo dei treni ed è stata effettuata una revisione di tutti gli annunci sonori. Sempre a supporto dei clienti, il servizio telefonico di Infoline - disponibile al numero 02 48 607 607 - viene prolungato tutti i giorni fino alle ore 24. Sull'app Atm Milano e sull'account X @atm_informa, verranno comunicate in tempo reale eventuali modifiche di percorso dei mezzi. Il prolungamento dell'orario della rete metropolitana fino alle 2 sarà in vigore dal 5 al 22 febbraio (con la sola esclusione dei rami Gobba-Cologno e Gobba-Gessate). Per le Paralimpiadi, dal 6 al 15 marzo, i treni viaggeranno tutti i giorni fino all'1 di notte, considerato il termine anticipato delle competizioni. La frequenza dei treni, inoltre, sarà potenziata nelle fasce orarie di maggior afflusso, ovvero di sera e nei festivi. La rete bus notturna è estesa a tutti i giorni della settimana dall'orario di chiusura della metro fino alla riapertura, intorno alle 5.30.

Oltre alle navette di collegamento tra Rogoredo e l'Arena Santa Giulia, Atm ricorda che la venue è raggiungibile anche con le linee bus 45 e 88, il cui servizio è prolungato. Verranno potenziate anche le linee dei tram 12 e 27. I parcheggi di interscambio sono aperti fino oltre le 3 di notte.