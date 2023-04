Migranti: Sala attacca. "Dal governo solo spot Soluzioni? Non ne ho..."

Sul nodo migranti Giuseppe Sala «non giudica» e non ha «la soluzione in tasca». Tuttavia accusa il governo di fare interventi «che sembrano un po' spot e alla ricerca del consenso». Il sindaco torna a parlare della gestione dell'immigrazione e a confrontarsi con Roma.

«Io credo - dice a Sky Tg24 - che le migrazioni sono un fatto che c'è sempre stato, che c'è e va governato, non ideologizzato quindi con questi interventi che sembrano un po' spot e alla ricerca del consenso non si risolve un granché». Il riferimento è ai provvedimenti del governo. Sala ha ribadito la contrarietà dei sindaci del Pd alla decisione di cancellare la protezione speciale per i migranti. «Quando hai l'opportunità di cercare di regolamentare un flusso e di regolarizzare chi viene in Italia perché devi perdere questa opportunità? Io ci metto del mio dal punto di vista della sensibilità sociale e politica ma anche del pragmatismo, conoscendo il tessuto milanese quante imprese e aziende chiuderebbero se non avessero questa forza lavoro? E noi pensiamo ancora di poter raccontare ai nostri figli che avranno una pensione se non coinvolgiamo anche chi non è italiano di origine nella creazione della ricchezza che permette di pagare le pensioni?».

I sindaci chiedono al governo «di ripensare un po' tutto il sistema perché non è illudendo le persone che attraverso l'eliminazione di alcuni istituti si risolve la questione. Chiediamo di essere ascoltati». E però le proposte scarseggiano: «Se avessimo la soluzione in tasca, la proporremmo, ma noi viviamo la realtà e sappiamo a cosa ci troviamo di fronte». A Milano «noi abbiamo il problema specifico che sottolineiamo, cioè quello dei minori stranieri non accompagnati. Abbiamo numeri oggi insostenibili e anche su questo chiediamo una mano - ha aggiunto il primo cittadino, che ieri ha anche accompagnato la principessa danese Mary Donaldson nello stand delle Danimarca per la Milano Design Week -. Sono esplosi negli ultimi mesi perché sui barconi ci sono famiglie disperate che affidano i figli a parenti e amici e quando arrivano qua è un problema». Un problema, quello dell'immigrazione, che comporta per le città il «rischio tendopoli». Conclude Sala: «Non è che queste persone si volatilizzano, ma rimangono qua e il rischio tendopoli che ha sottolineato anche il mio collega Matteo Lepore, sindaco di Bologna, c'è ». Di certo, sostiene il sindaco, l'esecutivo non fa abbastanza: «Il problema è che si accorcia la questione dicendo mettiamo un blocco, ma quando i migranti arrivano arrivano, quindi bisogna trovare formule per sapere chi sono e dove sono. Se noi proviamo a regolamentare la cosa e a regolarizzare queste persone, a censirle e sapere dove sono ok. Basta vedere i dati relativi ai rimpatri, non sono dati molto elevati. Non giudico ma lo dico oggettivamente».