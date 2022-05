Milano, sciopero generale del 20 maggio: disagi per treni e mezzi Atm

Ennesima giornata di sciopero nazionale quella di venerdì 20 maggio. Il motivo risiede, tra le altre cose, nella richiesta "dell'immediato cessate il fuoco in Ucraina e della sua smilitarizzazione con il ritiro immediato di tutti gli eserciti", si legge in una nota presente nel sito Atm. Che poi continua così: "Per il congelamento immediato dei prezzi di tutti i beni ed i servizi primari; per lo sblocco dei contratti e aumenti salariali e la reintroduzione della scala mobile; per l’approvazione di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica che preveda anche il riuso del patrimonio pubblico in disuso; contro le politiche di privatizzazione; contro le spese militari dirette, indirette e indotte e la destinazione delle relative risorse alla scuola, alla sanità pubblica, ai trasporti ed al salario garantito per disoccupati e sottoccupati; per la riduzione dell’orario a parità di salario".

L'astensione dal lavoro di una parte del personale potrà, dunque, avere ripercussioni sui treni Trenord e i mezzi Atm.

L'Azienda trasporti milanese sul proprio portale ha annunciato gli orari e calcolato i potenziali disagi della manifestazione in programma. "Le metropolitane - scrivono - sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18" . Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio della funicolare Como-Brunate, gestita sempre da Atm, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle ore 19.30 al termine del servizio.

Per quanto riguarda Trenord, l'azienda ha avvisato i passeggeri, tramite annunci sonori, che dalle 21 di giovedì 19 alla mezzanotte di venerdì 20 maggio 2022, il personale dei gestori dell'infrastruttura di FerrovieNord e del Gruppo FS Italiane, aderirà ad uno sciopero. In particolare: per le linee di competenza della Rete Ferroviaria Italiana, l’astensione sindacale è prevista dalle 21 del 19 alle 20.59 del 20 maggio; per le linee di competenza di FerrovieNord, l’astensione sindacale è prevista dalla mezzanotte (0.00) alle 23.59 del giorno 20 maggio; per le linee a gestione mista (S1, S2, S9 e S13), si considera l’orario di partenza della stazione di cambio rete (Milano Bovisa e Seregno).

Le fasce orarie garantite sono dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, durante le quali i treni arriveranno fino alla destinazione finale. Qualora fossero cancellati i collegamenti ferroviari per l'aeroporto Malpensa, saranno istituiti autobus sostitutivi senza fermate intermedie:tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1) e tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto T1.

La manifestazione si svolgerà a Milano in piazza Cairoli alle 9.30.