Gli sprechi della sinistra pro migranti: il piano casa è un flop

"Basta con gli sprechi della sinistra pro immigrati ". Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, racconta ancora una volta i risultati delle " politiche sociali targate Pd " a Milano. E, dopo aver messo l'accento sui campi nomadi in cui soggiornano gli evasori e sull'ex scuola adibita ad hotel per delinquenti, la Sardone parla dei due Centri di Autonomia Abitativa di via Marotta e via Brambilla "convenzionati con il Comune di Milano ".

Per avere spiegazioni sulla situazione nei due centri, il consigliere leghista aveva presentato due interrogazioni al Comune di Milano. Le risposte, arrivate qualche giorno fa, precisano che i due centri, che ora accolgono famiglie " con minori in condizioni di fragilità e difficoltà abitativa e socio assistenziale ", hanno una campienza di massimo 75 posti letto in totale. La gestione spetta a un'Associazione Temporanea di Impresa " costituita da Casa della Carità 'A. Abrami' ONLUS Ce.A.S. (Centro Ambrosiano di Solidarietà) ". Qui sono presenti nuclei familiari di diverse etnie: egiziana, marocchina, rumena e ucraina. Attualmente, si legge nel testo redatto dal Comune, sono ospitati 8 nuclei familiari, per un totale di 40 persone. Nel 2016 hanno trovato e mantenuto un lavoro 8 persone, nel 2017 due persone (con impieghi precari e non regolari) e negli anni seguenti 9, 4 e 6 persone. Per ora, nel 2021, solo 3 ospiti hanno trovato lavoro. Poche le famiglie dimesse perché hanno trovato una collocazione abitativa: a parte le 17 dimesse nel 2016 e le 14 nel 2019, il numero dei nuclei che hanno trovato una casa varia dall'1 agli 8.