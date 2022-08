Abusi su donne seguite con il monopattino, arrestato

La Squadra mobile di Milano ha arrestato un ragazzo di 21 anni con l’accusa di aver commesso abusi sessuali nei confronti di quattro donne, tutte di età compresa tra i 19 e i 33 anni. Secondo quanto emerso, gli abusi sarebbero stati commessi tra i mesi di maggio e giugno scorsi. L’indagato avrebbe tutte le volte applicato lo stesso modus operandi per aggredire e violentare sessualmente le sue vittime. Infatti, in tutti i casi le avrebbe prima seguite “a bordo di un monopattino elettrico”, mentre uscivano in certi momenti da palestre situate in centro a Milano, e poi le avrebbe aggredite, anche mentre le poverette stavano parlando al telefono, costringendole a subire atti sessuali. Infine, si sarebbe sempre dato alla fuga utilizzando lo stesso monopattino con cui era arrivato, facendo perdere le proprie tracce.

Sempre lo stesso modus operandi

L’ordinanza di arresti domiciliari è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari Roberto Crepaldi su richiesta del pubblico ministero Pasquale Addesso. Come si legge nell’ordinanza, l’inchiesta vede al centro "quattro diversi episodi di violenza sessuale, tutti commessi tra il maggio e il giugno" scorsi dal 21enne che ha precedenti per maltrattamenti sulla madre, il quale "sceso da un monopattino elettrico, ha costretto altrettante giovani ragazze a subire atti sessuali". Tutti gli episodi sono stati denunciati dalle vittime.

Le indagini della Squadra mobile sono giunte a identificare il giovane grazie a una serie di elementi: "L'acquisto di un monopattino simile a quello ripreso sul luogo o in zone prossime a quelle delle violenze, la rassomiglianza dell'indagato" con gli identikit che avevano fornito le vittime, i riconoscimenti delle stesse, il confronto delle "celle agganciate dal suo cellulare con gli spostamenti dell'aggressore" , i suoi "accessi alla metropolitana" e anche il suo "abbigliamento".

Le aggrediva alle spalle

Sembra che l'uomo fosse solito spostarsi sovente tra il Piemonte e la Lombardia. In ogni caso, le violenze contestate nell'ordinanza sono state tutte commesse nel capoluogo lombardo. In un'occasione, lo scorso 20 giugno, il 21enne avrebbe "seguito per diversi metri" a bordo del monopattino una ragazza di 23 anni che era da poco uscita da una palestra di viale Toscana, e l'avrebbe poi aggredita. Il 14 giugno un altro abuso sarebbe invece stato commesso in via Vallarsa, questa volta ai danni di una 20enne che stava parlando al cellulare e che è stata anche lei aggredita alle spalle e fatta cadere dal giovane arrivato a bordo del monopattino. Il 27 maggio sono due le vittime che hanno denunciato gli abusi: la prima è una 33enne che ha subito violenze con lo stesso schema in via Ripamonti; mentre la seconda è una 29enne che è stata aggredita mentre stava facendo ritorno alla sua abitazione, poco lontano da Porta Romana.

