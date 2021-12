Addio alla Scala del calcio. San Siro sarà la Cattedrale

Ac Milan e Fc Internazionale Milano hanno annunciato che il concept presentato dallo studio Populous, noto come «la Cattedrale», è il progetto prescelto per la progettazione del nuovo stadio di Milano. La delibera di pubblico interesse emanata dal Comune di Milano a novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo stadio (pronto nel 2027) la riconfigurazione dell'area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco pubblico di circa 50mila metri quadri di verde filtrante, nonché una ulteriore significativa riduzione delle volumetrie accessorie.

L'area dove sorgeranno il nuovo stadio e il nuovo distretto - che potrà accogliere al massimo 65mila spettatori contro gli 80mila del Meazza - sarà interamente pedonale, con circa 110mila metri quadri di aree verdi, il 40% dell'area. I parcheggi, che rappresentano attualmente il 27% della superficie dell'area, saranno totalmente interrati. Molte delle attività ludico-sportive previste all'aperto in spazi riqualificati, saranno gratuite o convenzionate con il Comune. I club hanno accelerato sulla scelta di Populous per avviare la progettazione definitiva, che richiederà alcuni mesi di lavoro con l'obiettivo di arrivare a una presentazione del progetto completo nel 2022.

Ventuno sedi in quattro continenti, oltre 800 dipendenti in tutto il mondo Populous realizza progetti di impianti sportivi di livello mondiale. Lo studio di architettura ha infatti sviluppato negli ultimi 38 anni più di 3mila200 progetti nell'ambito dello sport. Il nuovo San Siro sarà progettato dalla sede italiana di Populous, nei suoi uffici di Milano, con il supporto del team Emea di Londra. Una squadra di professionisti che seguirà il progetto che porterà a un aumento delle opportunità e dei servizi ai cittadini consentendo di migliorare la qualità urbana del quartiere. «La Cattedrale» vuole rappresentare un'icona celebrativa del patrimonio artistico della città. Il progetto si ispira, infatti, a due degli edifici più rappresentativi di Milano, il Duomo e Galleria Vittorio Emanuele.

«Il Nuovo San Siro sarà lo stadio più bello del mondo - assicura il presidente del Milan Paolo Scaroni - contraddistinto da una forte identità e riconoscibilità. Uno stadio attrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città di Milano e consentirà di supportare lo sviluppo dei due club rafforzandone la competitività a livello internazionale». «Sorgerà al centro di un'area modernissima - ribadisce l'ad dell'Inter Alessandro Antonello -, verde e vivibile 365 giorni l'anno che consentirà al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e l'intrattenimento». Ma intanto se ne discute: «Cercherò di fare il ministro dei Beni Culturali in tempo utile per impedire che demoliscano San Siro che è un monumento- provoca Vittorio Sgarbi- È inutile buttare giù una cosa per farne una nuova, è sempre un errore: il futuro non ci perdonerà»