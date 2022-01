Ragazza aggredita da stranieri: il video choc

Sono stati attimi di interminabile terrore quelli vissuti da una giovane di 19 anni in piazza del Duomo a Milano durante la notte di Capodanno.

La vittima è infatti stata prima circondata e quindi aggredita e molestata sessualmente da un branco di ragazzini extracomunitari, che allo stato attuale delle indagini restano ancora senza un nome. Le concitate immagini, pubblicate sulle pagine social di "Milanobelladadio" per denunciare quanto accaduto, sono state acquisite anche dagli inquirenti e potrebbero risultare di fondamentale importanza nel tentativo di risalire all'identità dei responsabili.

È all'incirca l'una e mezza di notte, quando la 19enne, che aveva appena perso di vista il gruppo di amici dei quali si trovava in compagnia per i festeggiamenti, viene circondata dal branco di molestatori stranieri. In breve attorno alla giovane, che indossa un piumino di colore rosso, si forma un capannello di persone che la aggredisce. "No, no, no, oh, è una ragazza" , gridano alcuni dei presenti ai responsabili nel tentativo di fermarli e riportarli alla ragione. Ogni sforzo, tuttavia, risulta vano, dato che i ragazzini continuano a seguire la 19enne anche quando quest'ultima, divincolandosi, tenta disperatamente di sottrarsi ai propri aguzzini.

Questi ultimi, infatti, si rifanno sotto e la circondano ancora una volta. La giovane ricompare tra la folla solo verso la fine del filmato, nel momento in cui in suo soccorso sopraggiungono alcuni agenti di polizia, che la proteggono con gli scudi in dotazione mentre si ritrova oramai accasciata a terra.

Sarà ora compito degli inquirenti quello di risalire all'identità dei giovani aggressori extracomunitari. Con questo scopo, gli uomini della squadra mobile di Milano hanno acquisito le immagini del video pubblicato da "Milanobelladadio", nonché quelle tratte dalle numerose videocamere di sorveglianza installate in piazza del Duomo.

La vittima ha rivelato agli investigatori di esser stata assalita proprio poco dopo essersi allontanata dai suoi amici. Sarebbero stati all'incirca una trentina gli aggressori. Approfittando del fatto che in quel momento fosse sola, i responsabili l'hanno circondata, strattonata, spintonata e palpeggiata, arrivando persino a strapparle il maglione. Pensando che si trattasse di una rapina, la vittima ha consegnato la propria borsetta nel tentativo di mettere fine all'aggressione, ma non era evidentemente quello lo scopo del branco. Solo il pronto intervento di alcuni poliziotti ha impedito che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Purtroppo, tuttavia, i ragazzini hanno fatto in tempo ad allontanarsi ed a far perdere le proprie tracce. In breve, sul posto, è giunta un'ambulanza: dopo aver soccorso la 19enne, gli operatori l'hanno trasportata alla clinica Mangiagalli di Milano.