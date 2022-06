"Aiuto, aiuto". Egiziano ferisce una donna con una bottiglia. Poi scappa: è caccia all'uomo

Sul muro azzurro del palazzo di via Milano 83 a Cologno Monzese c'è ancora la chiazza rossa sporca del sangue di una donna. È il segno, evidente, dell'aggressione avvenuta intorno a mezzogiorno nel Milanese. Un uomo di 36 anni, egiziano, ha ferito la convivente romena di 35. Lei è ricoverata in ospedale ferita. Lui è fuggito ed ora ricercato dai carabinieri.

Tutto inizia intorno alle 12.30 quando Nicolosi Angela, che lavora come parrucchiera proprio sotto l'abitazione, sente delle urla: "La ragazza stava cercando di scappare dal suo balcone, si è arrampicata sul cornicione mentre lui le strappava i capelli. Lui l'ha seguita e aveva una bottiglia rotta in mano". Quello che è successo all'interno della abitazione adiacente il balcone dove vivevano i due non possono certo saperlo i testimoni fermi in strada. Secondo quanto risulta al Giornale.it, però, l'uomo avrebbe ferito alla gola la ragazza utilizzando la bottiglia.

Già ferita, la donna romena si è poi rifugiata di nuovo sul cornicione al primo piano, in bilico. Il sangue che le usciva dalla ferita ha macchiato il muro, ora attenzionato dai passanti che si fermano a curiosare. "Un ragazzo è salito e la teneva - racconta la testimone - l'abbiamo aiutata con degli asciugamani che le ho dato io. Abbiamo provato a farla scendere con le scale ma non siamo riusciti: era a peso morto".

All'arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri, la donna è ancora sul cornicione e l'uomo - si pensa - barricato all'interno. Lei viene fatta scendere e portata al San Gerardo di Monza in codice giallo (non sarebbe in pericolo di vita). I carabinieri pensano che l'egiziano possa avere intenti suicidi e chiudono per precauzione il gas. Sul posto arriva anche il "mediatore" dei carabinieri, che però non riceve mai risposta dall'interno: lui se ne era già andato. In casa sono stati trovati solo cani di grossa taglia portati via dalle forze dell'ordine. L'egiziano, secondo quanto risulta al Giornale.it, era ai domiciliari.