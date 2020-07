Alitalia, primi voli da Linate: dal 24 luglio per la Sardegna

La compagnia annuncia la ripresa dell'attività al "Forlanini" con i collegamenti per Cagliari, Olbia e Alghero. Dal primo agosto via alle rotte nazionali e internazionali di medio raggio. Torna dal 15 agosto il Milano-New York da Malpensa. Ecco come saranno ripartite le rotte fra i due aeroporti milanesi