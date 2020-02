Almhof Call, qui c'è tutta l'accoglienza dell'Alto Adige

Viviana Persiani

Ci sono vari modi di vivere il benessere facendo qualcosa che arricchisca il corpo, ma anche la mente. Scegliendo, ad esempio, una bella vacanza in montagna, dove fare delle meravigliose sciate, circondati da scenari magici che madre natura ci ha regalato. E dopo lo sforzo fisico, ritemprarsi dalle fatiche sfruttando vere oasi di wellness, per staccare definitamente dalla routine quotidiana. Se siete alla ricerca di qualcosa che possa unire tutto questo, ecco per voi, situato proprio ai piedi del comprensorio sciistico del Plan de Corones (oltre 1.200 km di piste): l'Hotel quattro 4 stelle superior Almhof Call. È il vostro ideale punto di partenza per divertirsi sulla neve. Anche perché la casa a conduzione familiare è situata centralmente nel bel paesino dolomitico di San Vigilio di Marebbe.

Da soli, in famiglia, tra amici, potrete decidere che tipo di vacanza fare sfruttando l'accoglienza dell'Alto Adige, regione che offre, oltre a delle piste perfettamente innevate e preparate, anche innumerevoli attività per chi non ami sciare, come le racchette da neve (detta anche ciaspole), le slitte trainate da cavalli e molto altro ancora. Potreste sfruttare Michael - la guida dell'albergo - che porta i clienti sulle piste più belle del Plan de Corones e non solo. Con lui, avete la possibilità di trascorrere giornate indimenticabili sulle tracce del Giro Della Grande Guerra, ammirando il panorama della Sellaronda, sciando sui 4 passi in un solo giorno. L'hotel organizza anche dei voli in elicottero - Heliskiing - per offrire agli ospiti la possibilità di ammirare le montagne anche dall'alto. Basta davvero poco per divertirsi d'inverno. Prendi uno slittino, per esempio, un rifugio di montagna e una pista adatta. Una bella sfacchinata in salita, una meritata pausa in baita per poi lanciarsi a rotta di collo giù per la discesa. E intorno al Plan de Corones sono disponibili numerose e ottime piste da slittino. Una volta tornati all'Almhof Call, potrete rilassarvi nelle zone relax o, piacevolmente grondanti di sudore, nelle saune: nella oasi benessere Belsana, vapori e aromi sono i grandi protagonisti. Assaporare tutto il profumo delle Alpi nella sauna aromatica o godervi il piacere della sauna Bergkristall. Immaginatevi un bagno secondo le più antiche tradizioni locali, che inebria con il profumo di fieno seccato, da godere stesi su un soffice letto d'erba di montagna o, semplicemente, sdraiatevi sui letti ad acqua in una sala costruita in legno di cimolo (rallenta la frequenza cardiaca). Imperdibile è anche la possibilità di nuotare indisturbati nell'acqua cristallina e riscaldata della piscina coperta e ammirare ad ogni bracciata la meraviglia delle montagne che vi circondano, grazie alla splendida vista sulle Dolomiti.

Al Belsana, poi, potrete fare dei bagni benefici nella vasca idromassaggio, come quello al rosmarino per stimolare la circolazione sanguigna. Sono tanti, infatti, i trattamenti ai quali sottoporsi, per sentirvi privilegiati, come il massaggio alpino, con tamponi ripieni di erbe alpine. E, se non vi è bastato sciare, avrete a disposizione anche la palestra panoramica con vista sulle piste del Plan de Corones. Non mancherà, poi, la possibilità di gustare tante ricette a base di prodotti dell'Alto Adige e bere un bicchiere del rinomato Lagrein. Informazioni: www.almhof-call.com