Un’altra rissa in strada a Milano, accoltellata gravemente una donna

Una donna di 32 anni è rimasta ferita in modo grave durante un’altra rissa con accoltellamento avvenuta in strada a Milano. Lo scontro si è verificato questa sera, sabato 11 giugno, poco prima delle 20, in viale Don Luigi Orione, zona Palmanova, nel quartiere di Cimiano. Al 118 sono arrivate due telefonate: la prima segnalava una rissa verso le 20, ma quando sono arrivati i soccorsi in via don Orione non c’era nessuno. Circa mezz’ora dopo è invece giunta una seconda chiamata che parlava di tre persone ferite.

Una donna e due uomini i feriti

La più grave sarebbe la 32enne che è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale milanese di Niguarda a causa di una ferita all’addome. La donna sarebbe stata accoltellata ma non avrebbe mai perso conoscenza, il taglio sarebbe stato giudicato grave dai soccorritori, ma non si troverebbe comunque in pericolo di vita. Meno gravi gli altri feriti, due uomini, che sono stati portati in ospedale in codice giallo. Il primo, un 50enne, compagno della donna rimasta ferita, è stato portato al San Gerardo di Monza, mentre l’altro, di 61 anni, è invece stato trasportato al San Carlo. La centrale dell’Areu ha inviato sul posto i soccorritori del 118 che sono intervenuti con tre ambulanze e un'automedica.

Tutti sarebbero romeni

Sul luogo è giunta anche la Radiomobile dei carabinieri che stanno indagando sulle cause che hanno portato alla violenta rissa e stanno ascoltando alcuni testimoni presenti al momento dell’accoltellamento. Tutte le persone coinvolte sarebbero di origini straniere, sembrerebbe romene. Inizialmente la rissa sarebbe iniziata con pugni e schiaffi, e sarebbe poi degenerata in accoltellamento.

Milano sempre più pericolosa quindi. Solo ieri sera, verso le nove e mezza di venerdì 10 giugno, una maxi rissa aveva avuto luogo in via Bolla, al civico 42, in uno dei condomini maggiormente interessato dalle occupazioni abusive. Circa 60 persone sono scese in strada armate di bastoni e spranghe e hanno iniziato a picchiarsi. Tra i feriti anche un bambino di due anni e una ragazzina minorenne di 17 anni. La tensione tra gli inquilini delle case popolari di via Bolla e gli occupanti abusivi è conosciuta da molto tempo ma ieri sera è culminata in una maxi rissa.

