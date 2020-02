Aqua Dome, come vivere il wellness in Tirolo

Beatrice Coppola

I mesi invernali richiamano tanti turisti nelle località sciistiche, attratti da paesaggi imbiancati e alla ricerca di relax. A maggior ragione se, dopo la sciata, ci si può immergere nelle piscine tiepide di una Spa, beneficiando delle acque termali. Come all'hotel Aqua Dome (Oberlängenfeld 140, 6444 Längenfeld), una struttura che dà l'idea di che cosa significhi vivere il wellness in Tirolo.

A pochi chilometri dall'hotel, infatti, c'è il comprensorio di Sölden con 150 km di piste, più di 30 impianti di risalita e innevamento garantito. Si parte da quota 1.350 per salire fino a 3.250 sulle nevi perenni dei ghiacciai di Rettenbach e Tiefenbach. Non dovrete neanche preoccuparvi dello spostamento, garantito dallo skibus gratuito che collega l'Aqua Dome direttamente agli impianti. E dopo una giornata sulla neve? Non avrete che l'imbarazzo della scelta. Aqua Dome dispone di bene 12 vasche termali dove ci si ritempra dalle fatiche sulla pista. Suggestive di sera, quando vi sembrerà di toccare con un dito le stelle della Ötztal. Le tre vasche esterne semisferiche, che sembrano galleggiare nell'aria, vi daranno l'impressione di nuotare dentro il paesaggio bianco. Oltre alle piscine, nella zona sauna del centro termale, troverete saune per ogni gusto: con getto di vapore o accompagnamento musicale, con effetti di luce o aromi speziati, con scrub pulizia o solo una sauna pura. Anche la zona docce offre varie possibilità: da una doccia rinfrescante a una pioggia tropicale, da una doccia a cascata adun bagno di goccioline di vapore: anche questa è un'esperienza sensuale.

Nell'innovativa Spa 3000, che è riservata esclusivamente agli ospiti dell'hotel Aqua Dome, si potrà sentire il profumo aromatico delle erbe e dei fiori alpini, visto che nei suoi 2mila metri quadrati vengono proposti agli ospiti le erbe dellÖtztal, minerali, fuoco e acqua, tipici e autentici del territorio.

La sauna alle erbe alpine, l'angolo delle tisane, così come l'area rilassante della piscina decorata con muschio vero alle pareti, garantiscono puro benessere. Una sauna con cristallo dove sdraiarsi liberamente, lettini idromassaggio e ampi spazi relax si trovano al piano più alto delle terme. Attraverso la grande vetrata, gli ospiti potranno lasciar vagare lo sguardo tra le montagne della Ötztal e attraverso gli occhi sperimentare il wellness nel vero senso della parola.

E se siete in dolce compagnia? Ecco la sala per trattamenti di coppia, che gli ospiti possono affittare. Altri punti salienti della Spa 3000 sono le vasche gemelle con l'originale acqua termale di Längenfeld e una sauna finlandese con vista panoramica sulle cime innevate delle montagne circostanti. Il pacchetto «Sci & Terme», fino al 30 aprile, per tre notti, offre tra l'altro: skipass per due giorni di Sölden/Höchsölden, compresa la zona del ghiacciaio; noleggio sci in hotel (15% di sconto per gli ospiti dell'hotel); mezza pensione «Vital Thermal» con colazione a buffet e cena con menu di 5 portate a scelta o buffet a tema; utilizzo del centro termale con sauna e fitness; Spa dell'hotel Spa 3000. Per maggiori informazioni: www.aqua-dome.at