Artisti del Panettone, gran finale del contest a Palazzo Bovara

Prosegue questa domenica, 12 dicembre, il weekend più gustoso per Milano con “Happy Natale Happy Panettone” 2021 la due giorni dedicata alla cultura e alla valorizzazione del panettone artigianale che tra gli eventi propone anche il gran finale di Artisti del Panettone. L' appuntamento per la manifestazione organizzata da Confcommercio Milano con MNcomm, Apci-Associazione Professionale Cuochi Italiani, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e il supporto di Fiera Milano, a Palazzo Bovara sede del Circolo Del Commercio in corso Venezia 51 (MM1 Palestro) è dalle 10 alle 18.30 a ingresso gratuito contingentato nel rispetto dei limiti anti-Covid, con Green Pass rafforzato e registrazione per il tracciamento dei dati, formula che ha decretato il successo di pubblico nella prima giornata dell'evento.

La finale del contest, organizzato da MNcomm in partnership con La Gazzetta dello Sport, prende il via all 11.30 ed è condotta dallo chef Alessandro Borghese e da Giulia Salemi che proclameranno il vincitore dell’edizione 2021. Alla premiazione intervengono Alessia Cappello, assessore allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Comune di Milano; Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo della Città metropolitana, Giovani e Comunicazione di Regione Lombardia; Luca Palermo, ad di Fiera Milano e Marco Barbieri, segretario generale Confcommercio Milano.

La squadra, capitanata da Vincenzo Santoro - Pasticceria La Martesana, vincitore dell’edizione 2020, è composta da Luigi Biasetto, Paolo Sacchetti, Salvatore De Riso, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Andrea Besuschio, Lucca Cantarin, Stefano Laghi, i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe, Carmen Vecchione, Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum e Mattia Premoli, ai quali si aggiunge il primo classificato della “hit” de La Gazzetta dello Sport dei migliori panettoni italiani. Nel cortile di Palazzo Bovara si può acquistare, attraverso il quality delivery partner cosaporto.it, una selezione dei panettoni in gara preparati dai Maestri Pasticceri. Artisti del Panettone sarà in tv ancora il 18 dicembre alle ore 18 su Sky e Now con speciali natalizi.

Alle 12.30, gli studenti del Politecnico del Commercio e del Turismo propongono Il panettone del Capac la loro versione del panettone tradizionale preparato sotto la guida del pastry chef Giordano Villa e dello chef di Apci Massimo Moroni. Dalle 10 alle 11, nel cortile di Palazzo Bovara pasticceri, maestri panificatori e chef propongono masterclass e show cooking anche con le varianti salate del panettone. Gli chef di Apci presentano show cooking sul tema: Interpretazioni del panettone tra dolce e salato. Protagonisti alcuni tra i migliori chef dell’area di Milano e città metropolitana: Vincenzo e Salvatore Butticè, Lorenzo Buraschi e Tommaso Arrigoni.

L'ARTE DELLA TAVOLA DI NATALE

Da vedere al primo piano di Palazzo Bovara, nella galleria d’ingresso, la bella mostra Le Tavole del Natale e delle Feste curata da ART -Arti della Tavola e del Regalo. Le composizioni sono di Easy Life (Collezione Natale Dolce Vita), Taitù (RED Collection, Revolutionary Emotional Design), Tognana (Collezione Ribbon, Passion, Tartan e Complementi d’Arredo di Andrea Fontebasso 1760), Wedgwood (Collezione Lace Platinum di Vera Wang) e Weissestal (Collezione XMas). Nella mostra anche due tavole natalizie allestite da Caffè Scala & Alessandra Pirola Baietta e dalla pasticceria Martesana, vincitrice dell’edizione 2020 di “Artisti del Panettone”.

In occasione di “Happy Natale Happy Panettone” la Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi ha realizzato una brochure con la mappa delle pasticcerie e dei panifici dove poter

trovare il panettone preparato secondo il disciplinare del “Panettone tipico della tradizione artigianale milanese”.