Assolombarda e Fiera Milano, strategie per la crescita: 54 eventi nel 2023

Lo sviluppo del settore fieristico, gli obiettivi, le opportunità di business e di internazionalizzazione sono stati al centro di un incontro, in occasione del Consiglio generale di Assolombarda, tra il presidente Alessandro Spada e gli imprenditori del territorio con Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. Obiettivi da condividere tenendo conto, in particolare, del calendario della manifestazioni 2023 di Fiera Milano che prevede 54 fiere in Italia e 30 all’estero.

“L’incontro dimostra ancora una volta la forte sinergia che esiste tra il mondo delle imprese e quello fieristico. In una congiuntura economica così complessa per le aziende, gli eventi fieristici presentati sono occasioni utili per fare sistema e generare nuove opportunità di business a beneficio di tutte le filiere produttive - ha detto Alessandro Spada -. Penso agli appuntamenti business to business più attesi che consentono agli operatori e agli imprenditori di incontrarsi in un’ottica di network, ma anche agli eventi consumer, che permettono alle aziende di intercettare il proprio mercato di riferimento e promuovere i propri prodotti”.

“Sono due tendenze che, sono perfettamente interpretate da sempre nel nostro territorio, dalla preziosa attività di Fiera Milano che per Assolombarda - ha aggiunto Spada -, costituisce un’eccellenza nel mondo delle organizzazioni del settore e una vetrina sempre apprezzata come acceleratore di sviluppo per le imprese. È un polo di grande importanza, centrale non solo per la Lombardia ma anche per l’Italia e l’Europa, con il quale intendiamo rafforzare le sinergie, un volano per far crescere di più all'estero la capacità di innovazione del sistema produttivo”. Non solo, il valore aggiunto che Fiera Milano può apportare a Milano è anche quello di far tornare la città “al numero di turisti che avevamo nel 2019, prima del Covid che ha interrotto quel flusso di turisti stranieri che era arrivato a 8 milioni. Nel 2021 si sono fermati a poco più di 3 milioni".



“Fiera Milano e Assolombarda rappresentano le più importanti leve di sviluppo per il sistema produttivo lombardo - ha sottolineato Luca Palermo -. Nei suoi oltre 100 anni di storia la Fiera è sempre stata la vetrina privilegiata dove presentare al mondo i prodotti innovativi di tutte le imprese. Le 50 manifestazioni ospitate in media in un anno generano 17,5 miliardi di euro di export per le aziende che espongono ma il valore complessivo generato per le aziende arriva a 54 miliardi, un dato significativo per il Pil italiano. Anche per questo lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle aziende sono il nostro focus principale e la collaborazione con Assolombarda ci consente di approfondire questi aspetti. Importante anche il peso sull’economia del territorio pari a 8,3 miliardi di euro che interessa tutto il mondo dell’indotto legato alle manifestazioni e all’ospitalità di espositori e visitatori a Milano”.

Abbiamo presentato un piano di 24 milioni di euro fino al 2025 che interessa il fronte delle infrastrutture per rendere il quartiere di Rho Fiera quello più tecnologico in Europa - ha ricordato Palermo -. Questo significa avere una nuova rete dati, una nuova copertura 5g che ci consentirà, ad esempio, di fare i primi esperimenti di Metaverso durante la Milano Games week che si terrà dal 25 al 27 novembre. Andiamo avanti per consolidare il nostro primato tecnologico perché non vogliamo minimamente perdere il rimbalzo che c’è stato. Le aziende hanno bisogno delle fiere per incontrare la domanda internazionale, è importante per questo che Milano sia al centro di questa capacità di attrarre i grandi eventi e i grandi compratori internazionali per aiutare soprattutto le piccole e medie imprese.

“Siamo impegnati a portare il mondo a Milano ma anche Milano nel mondo - ha concluso Luca Palermo - con le nostre iniziative all’estero: ho appena partecipato all’inaugurazione di una manifestazione di Fiera Milano Brasil che si occupa di sicurezza sul lavoro ed è importante per la presenza di imprese da tutto il Sudamerica ma è di assoluto interesse anche per quelle italiane e lombarde, a settembre a Singapore abbiamo organizzato Find, dedicata al design e nel 2023 il calendario prevede ben 30 appuntamenti che spingeranno ulterioriomente l’internazionalizzazione del made in Italy su tutti i mercati più importanti”.