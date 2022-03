In auto investe 32enne sulla ciclabile e scappa. Ora è caccia al pirata

Il bilancio, da solo, parla di un dramma sfiorato per un soffio. Si è concluso infatti con «appena» cinque feriti - peraltro non gravi - l'incidente tra un pullman e due auto avvenuto sabato sera, intorno alle 19.30, sulla Statale 525, all'altezza di Inzago, nell'hinterland milanese vicino al confine con la provincia di Bergamo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivate cinque ambulanze e un'automedica.

L'incidente sarebbe avvenuto per un sorpasso azzardato da parte del conducente di una delle due auto, che ha invaso la corsia opposta e ha impattato contro il mezzo pubblico di Nordest Trasporti, che arrivava nell'altra direzione. Quando ha colpito la parte sinistra dell'autobus, l'auto è stata tamponata da una seconda vettura in arrivo.

I feriti sono tutti uomini, di età compresa tra i 27 e i 57 anni. I due in condizioni più serie sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Vimercate e del San Raffaele, mentre gli altri tre, meno gravi, sono stati portati al San Raffaele, a Cernusco sul Naviglio e a Melzo in codice verde.

L'incidente più grave, però, è quello che si è verificato nella notte tra sabato e domenica sul cavalcavia di piazzale delle Milizie, in zona piazza Napoli, nella periferia sud ovest della città. Un uomo di 32 anni, che si trovava in sella alla sua bicicletta è stato investito da un'auto mentre percorreva la pista ciclabile. L'uomo al volante non si è fermato a prestare i soccorsi, ma è fuggito.

Altri automobilisti che transitavano hanno notato il ferito a terra e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza e un'automedica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo e poi lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico, dove, giunto in codice rosso - quindi in gravi condizioni - al momento resta ricoverato in prognosi riservato e sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale è intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi e sta ora esaminando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per cercare d'identificare l'auto che ha travolto il ciclista.

Sei giorni fa, il 16 marzo, a Castano Primo, un 17enne si era messo alla guida pur non avendo ancora la patente e aveva sgommato a gran velocità davanti a una scuola elementare, perdendo poi il controllo dell'auto in curva e fuggendo senza fermarsi dopo aver danneggiato una cancellata. Al ragazzo è stata comminata una multa da 5mila euro. Il giovane era stato rintracciato dagli agenti della Locale abbiamo rintracciato grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini e alle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni della scuola. In un primo tempo lui ha tentato di negare le proprie responsabilità, quindi è stato accompagnato al comando e a quel punto si era visto costretto ad ammettere quello che aveva fatto.

