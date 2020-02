Azzannato dal cane alle parti intime: ricoverato al San Gerardo

Un 40enne di Nova Milanese ieri pomeriggio è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo dopo essere stato morso da un cane che gli ha provocato ferite serie anche alle parti intime.

Ecco com'è andata. L'incidente si è verificato poco prima delle 15 in via Venezia. Pare che l'uomo, che vive in zona, stesse tranquillamente passando sul marciapiede davanti al cancello di un'abitazione bifamiliare, nascosta da un folto cespuglio che corre lungo tutta la recinzione. Il cane, di proprietà di una famiglia che abita nella villetta, sarebbe uscito all'improvviso e del tutto inaspettatamente dal perimetro del giardino dove solitamente fa la guardia. Ed è a quel punto che si è avventato sul passante, mordendolo a più riprese.

I soccorsi sono stati allertati subito e sul posto è arrivata un'ambulanza dell'Avis Meda, insieme a una pattuglia della polizia locale. Interpellati i vigili non hanno dato indicazioni di sorta. Né sulla esatta dinamica dell'accaduto o sulle eventuali responsabilità dei fatti e nemmeno su un particolare non certo secondario, ovvero la razza del cane. «Stiamo ancora facendo i rilievi» si sono limitati a spiegare ieri quando li abbiamo contattati.

È stato solo grazie a quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) che si è potuto sapere che il cane ha morso il 40enne a una mano, allo scroto e al pene, ferendolo in maniera seria al punto da rendere necessario il suo trasferimento al pronto soccorso più vicino per essere medicato.

RC