Sala a caccia di voti: ora usa pure la Rackete

Nei prossimi giorni a Milano si terrà l'European Ideas Lab, un evento organizzato dal Partito verde europeo e dal gruppo Greens-Efa all'Europarlamento. È in programma dal 30 settembre al 2 ottobre e il tema dell'edizione saranno il clima e la biodiversità. Tra gli ospiti annunciati ci sono anche il sindaco di Milano Beppe Sala e Carola Rackete. Il primo cittadino uscente del capoluogo lombardo, che si è ricandidato per un altro quinquennio, aderisce politicamente al Partito verde europeo e sarà per lui l'occasione per incrementare la sua presenza in città nel corso della campagna elettorale.

" Con la scusa di parlare di ambiente, il sindaco uscente e la sinistra che lo sostiene chiamano in soccorso la 'capitana' che speronò la guardia di finanza per portare una nave di clandestini in Italia, oltre a essere poi arrestata in Germania ", ha dichiarato in una nota Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega ed europarlamentare, che definisce la Rackete " idolo della sinistra radicale e degli antagonisti dei centri sociali ". Basta dare uno sguardo alle cronache per ricordarsi chi sia Carola Rackete, che nel 2019 ha prima forzato un blocco navale per poi speronare una motovedetta della guardia di finanza. La stessa Carola Rackete che in tv ha attaccato Matteo Salvini e che è stata arrestata in Germania.

La presenza della tedesca all'evento di Milano, per l'esponente leghista, ha un solo significato: " Si stanno schierando apertamente dalla parte di chi favorisce l'immigrazione irregolare: una gravità enorme ". Quella dei centri sociali di Milano è un'annosa questione che ancora non ha trovato soluzione. Sono tanti in città e agiscono pressoché indisturbati ai confini della legalità, come mostrato di recente anche in un servizio di Quarta Repubblica. Mentre, per esempio, in tutta Italia le discoteche e i locali da ballo non possono ancora aprire, loro hanno liberamente organizzato concerti con tantissime persone accalcate e danzanti. Inoltre, nei loro punti di ristoro, sembra non sia nemmeno necessario esibire il Green pass per entrare, come invece avviene ovunque in Italia, anche nelle mense aziendali.