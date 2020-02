Via alla Bit con l'assenza dei buyer asiatici Oltre 1.100 Paesi: tornano Egitto e Andalusia

Si inaugura oggi, fino a martedì compreso, la Borsa internazionale del turismo negli spazi di Fieramilanocity. Tanti e di grande interesse gli appuntamenti previsti, pur all'ombra della crisi cinese che purtroppo farà mancare gli importanti espositori e buyer asiatici. Giunta alla sua 40sima edizione, Bit offrirà tuttavia un'importante parterre di oltre 1100 espositori tra soggetti pubblici e privati. A partire dai Paesi esteri presenti, che vedono negli italiani un target di sicuro interesse: novità della nuova edizione sono la partecipazione, dopo un'assenza di alcuni anni, dell'Andalusia, del Brasile e dell'Egitto, Paese che ha visto un 2019 in netta ripresa, registrando un aumento del 40% degli arrivi di turisti italiani. Importanti le new entry straniere, tra cui: lo stato indiano del Kerala, che si presenta a fianco dell'Ente Indiano, Sarajevo e l'Ucraina. Buona la presenza dei Paesi nordafricani, delle mete a lungo raggio sia orientali che caraibiche e del Centro e Sudamerica.

Numerose le conferme da Paesi rilevanti, come le Isole Canarie, Cipro, la Croazia che presenterà in particolare Rijeka (Capitale della Cultura 2020), la Giordania, Israele, la Moldavia, il Nepal, la Polonia, lo Sri Lanka, la Regione Spalatino Dalmata, la città di Smirne. Il taglio internazionale della manifestazione lo si evince non solo dai Paesi ospitati, ma anche per il calibro dei buyer selezionati e invitati direttamente da Fiera Milano: sono più di 600 provenienti da 65 Paesi, in particolare da USA, India, Russia, Ucraina, Argentina, Brasile, Sud Africa. Come sempre sono di grande rilevanza anche le presenze nazionali, di player privati e pubblici, a sottolineare come l'appuntamento giochi un ruolo decisivo nel trend turistico del nostro Paese. Partecipano, come sempre, la Regione Lombardia, una conferma di grande valore in virtù del legame in essere con la città di Milano e tutto il territorio lombardo, ed Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Toscana e Umbria. Tra i convegni, molto atteso l'appuntamento del Comune di Milano con il focus (domani alle 11.30) su «Dall'Expo alle Olimpiadi, Milano un caso di successo; un'analisi della Bocconi evidenzierà l'indotto dell'evento olimpico, 2,8 miliardi di euro e 22mila posti di lavoro. E ancora: perchè le startup italiane del travel non riescono facilmente a «scalare»? Ne parleranno sempre domani alle 14.30 le tre aziende del travel che da startup si sono trasformate in scaleup: Musement, Sailogy e WeRoad.

RC