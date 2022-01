La Bocconi costretta a "scortare" i suoi studenti: troppe aggressioni nel parco degli extracomunitari

Milano città cosmopolita, polo economico italiano con forti ambizioni europee, sede di prestigiose università frequentate da ragazzi provenienti da tutto il mondo. E ora è proprio il mondo universitario ad alzare la voce contro l'amministrazione comunale di Milano per questioni legate alla sicurezza degli studenti. A lanciare l'allarme è uno degli atenei più noti di Milano, la Bocconi. I ragazzi hanno più volte denunciato la poca sicurezza del parco Ravizza, parte del percorso necessario per il rientro a casa degli studenti negli alloggi, ma dall'amministrazione di Sala non hanno mai ricevuto nessuna risposta, nonostante il crescente numero di aggressioni delle quali sono vittime gli studenti.

" Nonostante le segnalazioni e le denunce di questi episodi, anche di recente, non sono arrivate risposte efficaci dal Comune di Milano, per cui abbiamo chiesto all'ateneo di intervenire e per fortuna ci è venuto incontro ", ha detto il capogruppo di B.Lab-Unilab Network, Aldo Marcello Corigliano, a Milano Today. La soluzione trovata dall'ateneo, che non può intervenire direttamente sulla minaccia alla sicurezza, è quella di istituire un servizio di accompagnamento a piedi dall'università Bocconi alle residenze e viceversa, con appuntamenti a orari stabiliti (ogni mezz'ora) alle panchine che si incrociano lungo il percorso.

Il servizio è stato attivato per le residenze studendesche situate nelle vie Spadolini, Dubini e Isonzo. È operativo dal lunedì al sabato dalle 18 alle 00.30, per coprire gli orari più a rischio per gli studenti. Quanto accaduto a Davide Giri, studente della Columbia University ucciso a New York, ha fatto alzare il livello di allerta agli universitari di Milano ma non all'amministrazione comunale, cieca davanti alle minacce alla sicurezza della città. " La denuncia degli universitari della Bocconi sull’insicurezza del Parco Ravizza è significativa dell’incapacità del comune di Milano nel trovare soluzioni concrete a problemi reali. Solo a Milano, capitale del crimine in ogni classifica sui reati, un’università può essere costretta a scortare a casa gli studenti. Siamo veramente a un punto di non ritorno ", ha commentato Silvia Sardone, consigliere comunale della Lega.