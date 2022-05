La Borsa vuol restare, ma è nel limbo

Tanto tuonò che non piovve? Mancano poche ore ma (a meno di sorprese dell'ultimo ultimo minuto) la Borsa presenterà un'offerta per proseguire il contratto di affitto a Palazzo Mezzanotte, in scadenza a fine 2023, per una durata di sei anni, rinnovabili per altri sei. Niente addio, i giornalisti economici potranno continuare a citare piazza Affari presentando i listini economici? Presto per dirlo, perchè il bando di gara lanciato da Camera di Commercio, proprietaria dell'edificio realizzato novant'anni fa da Paolo Mezzanotte, non prevede diritto di prelazione per l'attuale inquilino. L'asta per i 18.700 metri quadrati del Palazzo parte da una base di 6 milioni 850mila euro all'anno (fino ad oggi Borsa spa, rivelata l'anno scorso dalla società Euronext, ha versato sei milioni). Dipenderà dunque dalle offerte concorrenti. Il tempo per depositare le offerte tramite piattaforma Sintel scade oggi alle 12. Per il finale del film bisognerà attendere. Alle ore 16 è fissata la prima seduta di gara (da remoto) con l'apertura delle buste telematiche che compongono l'offerta, possono assistere i rappresentanti legali e i procuratori dei concorrenti. Il responsabile del procedimento verificherà solo la correttezza formale delle offerte. In un secondo tempo sarà convocata la seconda seduta pubblica per l'apertura delle buste più pesanti, quelle con le offerte economiche, e varrà formata la graduatoria provvisoria. I primi due classificati saranno invitati a presentare una «offerta migliorativa» (di rilancio) entro tre giorni lavorativi. E a quel punto si conoscerà il vincitore.

Le perplessità di Euronext dipendevano soprattutto dagli oneri di ristrutturazione straordinaria del Palazzo previsti tra questo e il prossimo anno e su cui (se confermato l'affitto) dovrebbe aprire una contrattazione con Camera di commercio per contenere i costi. Come si legge nell'allegato al bando, ci sono tre interventi in programma. Già approvata la creazione di una cabina elettrica indipendente da Palazzo Turati, i lavori saranno realizzati tra settembre e gennaio. In programmazione il restauro conservativo di tutte le facciate del Palazzo con inserimento di illuminazione scenografica, per mettere in risalto le statue e i rilievi (periodo di realizzazione stimato tra gennaio e dicembre 2023). Terzo, la razionalizzazione dell'impianto antincendio, in programma tra il prossimo settembre e dicembre.