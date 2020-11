Il calendario dell'Avvento entra in casa con uno show interattivo

“Tic Tac - 24 giorni a Natale”i scanditi, come vuole la tradizione, dal calendario dell’Avvento che si sfoglia finestrella dopo finestrella trovando un regalo, un piccolo dono, un messaggio: un rito che rende felice tutti, soprattutto i bambini fino alla vigilia della grande festa. Un’attesa al tempo del lockdown si può vivere in maniera divertente e coinvolgente anche online con il primo calendario dell’Avvennto in streaming.

Un Natale diverso da celebrare comunque, idea di All Crazy Art & Show, punto di riferimento dell’entertainment per famiglie da oltre 20 anni, diretta da Michele Visone, che proporrà questo format dall’1 al 24 dicembre portando lo show in tutte le case, a portata di famiglia: 15 minuti da passare insieme, ogni pomeriggio alle ore 18 per ben 24 giorni in diretta sulla piattaforma Zoom. Così i giorni prima di Natale si vivono su internet fra personaggi, risate, colori e sorprese puntata dopo puntata perché tutto funziona semplicemente, proprio come in una “videochiamata” .

Una volta collegati infatti ci si trova catapultati nella magica, fantastica e colorata fabbrica di giocattoli di Babbo Natale al Polo Nord dove tutti hanno un compito preciso, ci sarà Bigne che aiuta Becky in cucina a fare dolci, ci sarà chi canta nel coro, l’elfo 7e8 che insegnerà stravaganti passi di danza, Brillantin specializzato negli addobbi e nella confezioni di pacchetti regalo mentre altri collaudano tutti i giocattoli da mettere sotto l’albero. A fare da regista della squadra Natalino Salterino, braccio destro del gran capo Babbo Natale.

L’obiettivo è quello di mantenere viva la magia del Natale, in un momento storico dove le famiglie sono costrette a stare a casa, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia, in attesa di ritrovarsi tutti a teatro per scambiare sorrisi ed emozioni autentiche. Con lo show giornaliero, i bambini dai 4 ai 10 anni, ma anche mamma, papà, nonni e zii potranno vivere momenti di gioco interattivi, imparare a costruire simpatici regali e avere consigli sui dolcetti natalizi all’interno di una cornice magica per stimolare la creatività e la curiosità nei giorni che precedono la festa più bella dell’anno. E non è tutto, insieme a questa grande truppa di bizzarri protagonisti, ci saranno collegamenti esterni con gli “Elfi da fuori”, inviati speciali che, camuffandosi faranno scoprire, segreti e tradizioni del Natale nel mondo.

E per saperne di più mercoledì 18 novembre, alle ore 18, c’è l’anteprima in diretta Facebook sulla pagina All Crazy Art & Show (https://www.facebook.com/AllCrazyartandshow) per poter assistere a una puntata speciale, conoscere Natalino Salterino e sbirciare all’interno della fabbrica dei giocattoli. Per tutte le informazioni e per iscriversi all’accesso (posti limitati per fruire meglio l’esperienza interattiva), è disponibile il sito www.24giornianatale.it e la mail tictac@24giornianatale.it