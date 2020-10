Per il cane "speciale" ora ci vuole il patentino Al via i corsi per i padroni

Da ora in poi i proprietari di cani di alcune specifiche razze dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di formazione e conseguire il «Patentino cane speciale». Con l'entrata in vigore dell'articolo 8 del nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, avverte il Comune, il prossimo 24 ottobre parte la prima edizione dei corsi organizzati in collaborazione con l'Ordine dei veterinari e Ats Milano (sono sponsorizzati da Coop Lombardia).

Milano, spiega ancora Palazzo Marino, fa così da «apripista» in Italia su questo terreno. I corsi di formazione saranno gratuiti. «La norma che introduce il Patentino cane speciale dichiara Roberta Guaineri, assessore con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali ha come obiettivo quello di garantire il rispetto delle esigenze di ogni razza, ma anche la tutela dei proprietari, in quanto responsabili del benessere e del controllo dei loro amici a quattro zampe e in quanto chiamati a rispondere civilmente e penalmente dei danni da essi arrecati a persone, cose e altri animali. Ringrazio di cuore Coop Lombardia, da sempre sensibile al mondo degli animali d'affezione, che con il suo prezioso contributo consente la gratuità dei corsi». L'elenco dei cani coinvolti, che si trova sul sito del Comune, comprende una trentina di razze e sono inclusi gli incroci tra di esse. Eccone alcune: American bulldog, Maremmano abruzzese, Dogo argentino, Pit bull, Rottweiler, Corso, cane lupo, Bull terrier.

I corsi saranno scaglionati secondo un calendario che darà la priorità ai proprietari di cani che li hanno presi più di recente, nello specifico tra il 3 febbraio e il 25 ottobre 2020. Poi i padroni che li possiedono da più tempo. Sarà data la precedenza ai residenti a Milano. Le prime tre sessioni, aperte a un massimo di 40 persone, sono in programma il 24 e 25 ottobre, il 21 e 22 novembre e il 12 e 13 dicembre, con una parte teorica di circa 10 ore il sabato all'Acquario civico e una pratica di 4 ore la domenica mattina nella vicina area cani. Le lezioni verteranno in particolare sulla gestione corretta degli animali. Non sarà consentito portare i propri cani.

«Alcune razze di cani e i loro incroci - sottolineano Paola Fossati e Gustavo Gandini, Garanti degli animali del Comune - hanno qualità particolari, quanto a indole, conformazione fisica, potenza muscolare e di morso, che non devono essere sottovalutate. Il conseguimento del patentino, previsto dal nuovo Regolamento per il benessere e la tutela degli animali aiuterà i loro proprietari a essere più consapevoli e a prendersene cura in modo corretto. Siamo, comunque, convinti che questa opportunità formativa possa diventare molto utile per tutti i proprietari di cani e soprattutto per coloro che intendono diventarlo». Il modulo per l'iscrizione ai corsi di formazione per i padroni di cani si può scaricare dal sito del Comune e da quello di Ats Città metropolitana e deve essere inoltrato via e-mail oppure consegnato a mano alla segreteria dei Distretti veterinari di Ats.