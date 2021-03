Ecco lo "sgombero" di Sala: i rom col coltello minacciano chi entra nell'ex macello

Max Bastoni, consigliere in Regione Lombardia per la Lega, si è recato questa mattina negli ambienti dell'ex macello, dove nelle scorse ore si è sviluppato un vasto incendio. Al suo interno ci sarebbe dovuto essere nessuno visto che era stato annunciato uno sgombero solo poche settimane fa. Invece, la situazione che si è trovato davanti il consigliere regionale era completamente diversa da come se la sarebbe aspettata. Max Bastoni ha registrato un video all'interno dei locali, documentando le condizioni critiche dei suoi occupanti, al limite della sopportazione umana.

" A dispetto di quanto affermato dal questore nessuno sgombero reale. I due sono minorenni marocchini, scappati dalla comunità Kyros a cui erano stati affidati dal tribunale dei minorenni ", ha spiegato Max Bastoni condividendo le immagini sul suo profilo social per mostrare a tutti quale sia la reale situazione di questa parte di Milano. Viale Molise, dove sorge l'ex macello, è diventata quasi una terra di nessuno, in mano a facinorosi e a sbandati che l'hanno resa quasi invivibile per le persone per bene. Solo poche settimane fa c'era stata una rissa che si era conclusa con tre feriti da arma da taglio. Non è stato il primo di questi episodi e, se continuerà così, non sarà nemmeno l'ultimo purtroppo per viale Molise.

Non è stato facile per Max Bastoni entrare all'ex macello: " Sono stato accolto da nomadi con coltelli e nei piani superiori ho trovato due stranieri minorenni fuggiti dalla comunità Kyros a cui erano stati affidati dal Tribunale dei Minorenni. Lo sgombero di settimana scorsa evidentemente non c’è mai stato ". Ha detto il consigliere di Regione Lombardia, commentando quanto visto con i suoi occhi in uno dei tanti edifici occupati di viale Molise. Questa parte di periferia orientale di Milano non viene adeguatamente controllata e i cittadini lamentano l'assenza delle istituzioni, che sembrano essersi arrese davanti alle difficoltà sociali di questa parte di Milano.