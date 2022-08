Carlo Maria Martini, il "profeta di Milano" celebrato in Duomo

Ricordi e testimonianze. «Carlo Maria Martini, profeta di Milano» è il titolo scelto per l'incontro organizzato per il 31 agosto in Duomo e che vuole rendere omaggio al «cardinale del dialogo» perché oltre a essere stato uomo di grande cultura teologica, fu anche attento all'intesa tra le religioni, a cominciare dall'ebraismo, i cui fedeli amava definire «fratelli maggiori».

Arcivescovo di Milano dal 1979 al 2002 prima di ritirarsi nella tanto amata Gerusalemme fino al 2007 dove riprese gli studi biblici, Martini rientrò in Italia definitivamente nel 2008 e prese dimora presso l'Aloisianum, la casa dei gesuiti a Gallarate dove aveva studiato da giovane e dove morì proprio il 31 agosto del 2012. Cade dunque quest'anno il decennale della sua scomparsa e l'appuntamento di mercoledì in Duomo alle ore 19 è stato organizzato proprio per ricordarlo.

Promosso dall'arciprete del Duomo monsignor Gianantonio Borgonovo con il Capitolo Metropolitano di Milano e in collaborazione con la Veneranda Fabbrica, l'iniziativa vede in programma la scelta di tre passi tratti dagli scritti del cardinal Martini e letti da Massimiliano Finazzer Flory, con le testimonianze di Luciano Fontana, don Damiano Modena, assistente del cardinale negli ultimi anni trascorsi nell'infermeria dei Padri Gesuiti di Gallarate, di Armando Torno e dello stesso monsignor Borgonovo.

«Lampada per i miei passi è la Tua parola, luce sul mio cammino si legge sulla tomba del cardinal Martini in Duomo. E davvero - spiega monsignor Borgonovo - questo straordinario profeta del Novecento, nutritosi della Parola che è via, verità e vita, è stato per Milano un punto di riferimento imprescindibile per l'ultimo tratto di strada del XX secolo. Non soltanto da un punto di vista pastorale, ma anche sociale e culturale, le cui orme sono ancora visibili. Con il Capitolo Metropolitano e la Veneranda Fabbrica e grazie alla collaborazione di Finazzer Flory, ho fortemente voluto questo breve momento di incontro, di riflessione e di preghiera, nel giorno esatto della ricorrenza della scomparsa del cardional Martini, in vista di un ricordo più ampio, con una serata dedicata che si svolgerà in Cattedrale il 3 novembre».

L'evento commemorativo si svolgerà dunque presso la tomba del cardinale con ingresso libero in Duomo a partire dalle ore 18,30, ma sarà necessaria una prenotazione obbligatoria che a partire da oggi potrà essere ottenuta sul sito www.duomomilano.it (fino a esaurimento posti). Prevista comunque la diretta streaming sul canale YouTube Duomo Milano TV, mentre il giorno precedente, martedì 30 agosto, l'arcivescovo di Milano monsignor Delpini presiederà alle 17.30 in Duomo la celebrazione eucaristica in onore del beato Alfredo Ildefonso Schuster, con la commemorazione degli ultimi arcivescovi defunti: Giovanni Colombo, Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi.